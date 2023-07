Mi Jardín de Flores

Monseñor Noriega no ve con Buenos Ojos a Este Gobierno

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Qué bueno que en el centro de la ciudad capital hay más vigilancia pero no hay que descuidar las carreteras por donde la gente entra y sale del estado. Creo que como ciudadanos tenemos que ponernos exigentes, son tiempo electo­rales, debemos pedir más cuentas, exigir más el cumplimiento de las promesas y la gente tiene que hablar con su voto si está de acuerdo o no de cómo se han afrontado economía y educación y con una vigilancia las diferentes situaciones de inseguridad permanente’: Sigifredo Noriega Barceló.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 3 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

ME LLAMAN la atención las decla­raciones de monseñor Sigifredo Noriega Barceló, en torno a la violencia e insegu­ridad que siguen lastimando a los zacate­canos, sobre todo a la clase trabajadora, y hoy fue muy claro al decir que ‘tenemos que ponernos exigente, son tiempos elec­torales, debemos pedir más cuentas, exigir más el cumplimiento de las promesas y la gente tiene que hablar con su voto si está de acuerdo o no de cómo se han afrontado las diferentes situaciones de inseguridad, economía y educación con una vigilancia permanente’, ¿qué opinan ustedes?

-ES CLARO que el señor obispo no comulga con el ‘desgobierno’ del David Monreal, pues le dio su buena zarandeada además de insistir en que la inseguridad sigue espantando el turismo: ‘Nos ha afectado mucho la mala imagen que se generó en Zacatecas’.

“LO QUE no me gustó es que se meta a lo borras con mi ‘cabecita de algodón’, no se vale porque si él profesa otra religión no deja de ser cristiano, además olvida que si alguien apoya a los pobres es él y que cuando fue titular del Gobierno del Distrito Federal, donó a la Basílica de Guadalupe un terreno de 30 mil metros cuadrados, ¡tres hectáreas! entonces pues no se vale: es de los mejores presidente que ha tenido nuestro país, ¡he dicho!-.

–EL OBISPÓN también aventó duro contra Le Roy Barragán Ocampo, secre­tario de Turismo -sin decir su nombre-, a quien reclamó por abaratar eventos los que, además, dejan mucha basura, refiriéndose al rodado de motociclistas La Heroica:

¡QUÉ BONITO y que emocionante los ruidos de los motores -dijo-, pero a qué costo muchas veces. Yo he visto una ciudad no limpia, eso es muy notorio en los últimos días (en que se llevó el suso­dicho evento) por eso digo que no hay que abaratar los eventos y cuidar los detalles, el ambiente y creo que tenemos que respe­tar las reglas para que esto sea ordenado, pacífico y que deje algo más que dinero. Que deje la satisfacción de que la ciudad se conserva y conserva los motivos por los cuales vale la pena visitarse’.

-PUES EL señor obispo dijo una gran verdad: ‘No todo es dinero’, sabrá mi Padre Dios qué hechos tan bochornosos habrá visto, además de la basura y el tira­dero de grasa y aceite que dejan las ruido­sas motocicletas; don Le Roy debería de escuchar la recomendación de monseñor Sigifredo, no por nada en otras ciudades no aceptan esos eventos que, me dicen, no sólo son estrepitoso y contaminantes si no que se prestan para el consumo de drogas y alcohol-.

-PERO ES el David, madre Teresa, quien da el visto bueno para convertir a Zacatecas en una simbiosis de Sodoma y Gomorra, él quiere billetes y el prestigio de Zacatecas le vale gorro, no le interesa que los callejones huelan a meados y a petate quemado, sino el olor del billete-.

‘David no le Tiene Amor a Zacatecas’

-¿A QUÉ partido político pertenece la Zulema Yunuen Santacruz Márquez, que puso del asco al David?-.

-AL PRD-.

-PUES DIJO una gran verdad: ‘Su gobierno es inoperante porque no le tiene amor a Zacatecas, ni amor por el servicio y no hemos encontrado más que un triste amor con amor se paga, todo quedó en un eslogan de campaña’.

-ES QUE David -dice don Roberto-, acomodó a sus intereses eso de ‘amor con amor se paga’, haciéndonos creer a los zacatecanos que si votábamos por él nos iba a ir muy bien, lo que fue desca­rado fraude, pero el karma viene ahí en la misma canción que cantan Jorge Negrete y Pedro Vargas, que dice así:

POR TU CULPA, mujer por tu culpa

ESTE AMOR que te ofrezco divaga

LO ROMPISTE por ser insoluta

Y POR ESO la pena me embriaga

PROMETISTE que nada ni nadie

ESTE AMOS de los dos rompería

FUISTE PUERTA sin chapa ni llave

A PESAR que me diste la vida

*AMOR con amor se paga

Y ALGÚN día te cobraré

SI HOY tu traición me amarra

COMO HOMBRE me aguantaré

PERO ANDA con mucho tiento

Y MIRA por dónde vas

QUE LAS heridas que siento

CON OTRO las pagarás…

“O SEA, a los traidores y ojetes la pagan porque la pagan: por eso la estrofa dice: ‘Amor con amor se paga, y algún día te cobraré…’.

-FÍJESE -dice doña Petra- que yo no­más le puse atención al ‘amor con amor se paga’, y sólo pensé en la correspondencia y no en lo demás de: ‘Y algún día te cobraré… por traidor’, entonces hay que tomarle sentido a la canción que cantan los difuntitos Jorge Negrete y Pedro Vargas-.

-AHÍ VIENE el karma, doña Petra, ahí viene en la propia canción-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.