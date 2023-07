Es el Pueblo el que Tiene a David Monreal en Último Lugar: Ultreras

“Problemas de Seguridad, Salud y Educación Persisten”

Por Rubén Palomo Macías

Artemio Ultreras Cabral, secretario de acción electoral del PRI en el estado, comentó a Página 24 Zacatecas que la mejor valoración del desempeño del gobernador del estado, David Monreal Ávila, la tiene la sociedad, desafortu­nadamente el gobierno del estado no ha tenido un desempeño pleno y se conti­núan con los problemas de inseguridad, en salud y educación.

“Aun así deseamos que el gobernador retome el rumbo y acomode bien las cosas, que afine a su equipo para que le vaya bien a Zacatecas, si al gobernador le va bien a nosotros nos irá igual. Sin embargo la realidad salta a la vista, hay crisis de todo tipo, tenemos la crisis social y financiera, aun así creo que a casi 2 años de gobierno con voluntad y con inclusión se pueden mejorar las cosas. En el revolucionario institucio­nal estamos a la orden para contribuir y colaborar con lo que podamos, por ese deseo de que nos vaya mejor a pesar de que el gobierno del estado deja mucho que desear a la sociedad zacatecana”, apuntó.

Ultreras Cabral añadió que las en­cuestas son el reflejo de lo que ocurre en el estado, sin embargo no se pierde la esperanza de que aún se puede re­componer el camino y la mejor manera es ir de la mano entre el gobierno, sociedad, los partidos políticos y las instituciones.

“Pero ya tenemos casi 2 años siendo el número 32 en el desempeño guberna­mental, esperemos que pronto cambie la suerte para Zacatecas. La verdad es que quien dice que el gabinete no le ayuda al gobernador está en lo correcto, para cada una de las áreas se requiere del menos malo y algunas dependencias no tienen titulares con desempeño pleno. Ojalá que pasando el segundo informe el gobernador haga unos cambios en su gabinete, tenemos una crisis en el sector salud, ahí urge que el gobernador tome cartas en el asunto, hay tiempo pero esperemos que no se tarde mucho porque el pueblo necesita de la eficien­cia de sus gobernadores”, finalizó.