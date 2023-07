“Salieron del PRI Quienes no Vieron Satisfechos sus Intereses Personales”

No nos da Gusto que se Vayan, Pero sí les Agradecemos: Peña

Por Rubén Palomo Macías

El dirigente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, declaró a Página 24 Zacatecas que el ejercicio de los diálogos para “El México que queremos” donde participaron más de 300 personas con 56 ponentes en seis mesas de trabajo y participaciones en 47 subtemas, con la finalidad de aportar al trabajo estatal y nacional.

“Estamos enarbolando el proyecto de quien será la abanderada o el abanderado que encabezará los esfuerzos del Frente Amplio Por México una vez que los tiempos legales y electorales lleguen a su tiempo. Entonces comenzaremos con los trabajos de la coalición Va por México y estamos trabajando en la plataforma que habrá de in­tegrarse para la propuesta que se fortalecerá desde la ciudadanía”, comentó.

Peña Badillo agregó que el PRI está vivo y la coalición es del interés de muchas y muchos para participar en el proceso de la sucesión presidencial mientras que en otros lugares existe una decisión simulada y la coalición se cuenta con hombres y mujeres que reconocen que hay quienes han tomado la decisión de no participar en el proceso pero sí de seguir coadyuvando en la cons­trucción de la coalición.

“Estamos convencidos de que el PAN, el PRD y el PRI han abierto la puerta a la ciuda­danía y además hay integrantes de la sociedad civil, nos queda claro que todas y todos han dicho que están convencidos de acompa­ñarnos en este reto de reconstruir al país y recuperar la presidencia de México desde un bloque opositor muy sólido”, añadió.

Carlos Peña agregó que existen personas que son más burocracia que militancia y cuando no ven satisfechos su intereses toman decisiones de cambiar de camise­ta, cuando ya no se ven atendidos en sus caprichos personales toman la decisión de cambiar de partido .

“Pero quienes tiene identidad, compro­miso de partido y gratitud aquí van a estar ayudándonos a construir ese partido y pro­yecto sólido de cara al 2024. Entendemos que cuando el interés no se ve satisfecho se pueden tomar ese tipo de decisiones, no nos da gusto que se vayan militantes del partido pero sí les agradecemos que no se queden a simular, a dividir y a traicionar al partido que les dio una oportunidad”, remató.