Mi Jardín de Flores

A ver si Ahora sí Funciona el Gobierno

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas y Durango son estados her­manos, quedamos un poco aislados del desarrollo que empezó a suceder hace unos años y no nos queremos quedar así, vale la pena trabajar en muchos temas, pero ahorita lo que nos ocupa es el tema de seguridad’: Esteban Alejandro Ville­gas Villagrana.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 4 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

A ver si Ahora Sí Funciona el Convenio

A VER si ahora sí funciona el convenio de seguridad entre Durango y Zacatecas, firmados por sus gobernadores don Esteban Alejandro Villegas Villagrana y don David Monreal Ávila, respectivamente, porque el anterior nomás no funcionó; quien no lo cree es el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, don Arturo Nahle García, quien en un arranque de sinceridad declaro que ‘existe un flujo, éxodo o migración de duranguen­ses a nuestro estado que no vienen a invertir o a estudiar, sino a delinquir’, entonces no tiene confianza en este convenio porque el del año pasado fracasó.

-¡ÓRALE!, ¡qué diplomático el Nahle, jiarjiarjiar!-.

-Y SUS declaraciones al periódico NTR salieron ayer lunes, día en que llegó a la capital del estado el señor gobernador de Durango, don Esteban Alejandro Villegas; y abundó el titular del Poder Judicial, don Arturo: ‘De 616 personas privadas de su libertad (aquí en Zacatecas) 171 provienen de Durango, lo que es alarmante porque están por homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas’, puros delitos, de los llamados de ‘alto impacto’-.

-TODO Zacatecas sabe -dice don Rober­to- que Nahle es muy protagonista, se mue­re por hablar ya por televisión, ya por radio y periódicos; yo creo que se equivocó de profesión debió de ser historiador y trabajar en medios de comunicación: rompería con el cuadro, le pone mucha crema a sus tacos.

“LO QUE Nahle no dijo es que la gran mayoría de narcos que vienen a Zacatecas a chingar la borrega, son reclutados forza­damente por carteles en su lugar de origen; en otros estados del país van a parar los zacatecanos que aquí secuestran, así son esos malditos. Y a los que desertan o no quieren trabajar con la ‘maña’ los amena­zan con asesinar a sus familias y a ellos; por eso hay tanto matadero de gente inocente.

“Y ESTO lo saben las autoridades: ‘plata o plomo’, es la consigna del narco hasta con los propios gobernadores, fiscales, secretarios de Seguridad Pública, minis­terios públicos, comandantes de policía, delegados de la FGR y jueces venales, salvo honrosas excepciones.

“Y EJEMPLOS son muchos: ¿cuántos narcogobernadores, fiscales, secretarios de Seguridad están o estuvieron presos o andan huidos?”.

-¡HÍJOLE! Son muchos -dice doña Petra-, simplemente Mario Villanueva Ma­drid, exgobernador de Quintana Roo, preso desde hace más de 25 años, acusado de narcotraficante y lavado de dinero, después de estar encarcelado en Estados Unidos-.

-YO VUELVO a insistir -dice don Roberto-: ¿quieren combatir el narco en verdad? Háganlo desde arriba y limpien la policía; es inadmisible que el gobierno no pueda contra el crimen organizado por muy ‘inteligente’ que sea como dice Da­vid, cuando tiene todo a su favor: el poder politice, social y económico: no chinguen déjense de corruptelas y trabajen a favor del sufrido pueblo zacatecano, lo demás es un teatro mal montado-.

Claudia Sheinbaum, Continúa en Primer Lugar

-GOBERNAR la Ciudad de México no es una perita en dulce: según el censo de 2020, la capital del país en ese año tenía 10 millones de habitantes, mientras que Zaca­tecas tiene un millón seiscientos mil y pico de habitantes; no obstante, en el informe de Seguridad enero-abril 2023, aquí se habían cometido 417 asesinatos y en la capital de la República 290 homicidios dolosos, entonces doña Claudia Sheinbaum estuvo haciendo un buen gobierno a pesar del mar de gente que tiene la capital del país.

“ASÍ ES que nadie se llame sorprendi­do: doña Claudia se sostiene en el primer lugar de aceptación por su buen gobierno en la Ciudad de México, además de que es una mujer honesta y muy preparada: es una científica, y no se ve a nadie que la pueda desbancar del primer lugar”.

-TAMPOCO al ‘Monris’… bueno, sí; está peleando con Manuel Velasco el quinto lugar, van más o menos parejos en la cola; bueno, sabemos que lo que busca es un hueso en la próxima administra­ción, pero si la Sheinbaum gana, como todo indica, las cosas para ‘El Monris’ se le pondrán a 20 más el IVA, porque la puntera no lo traga por ‘traidor’, además por denostarla cuando ambos iban por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mé­xico, así es que él Ricardo debe de estarle rezando al Santo Niño de Atocha que no gane la Claudia-.

-PUES YA se jodió Ricardo porque el Niño de Plateros dejó de pelarlo desde hace años, después de ganar la alcaldía de la Cuauhtémoc que dejó en manos de su ‘descanso’ Sandra Cuevas; por eso ahora le reza a la virgen de Zapopan, a la de San Juan de los Lagos y al resto de las 11 mil vírgenes, a Rasputín y a la Masonería, anda muy desesperado el paisano: recuerden que andaba intentando chantajear al Presidente AMLO, con el cuento de que ‘me voy si no hay piso parejo’, pero al ver que AMLO no cayó en el chantaje, reculó, aflojó las nalguitas y dijo:

‘VOY A MANTENERME EN MORE­NA HASTA LA MUERTE’.

“LO QUE provocó que su amiga, Adela Micha lo cotorreara, para luego decirle: ‘Pues cuánto te dieron, jajaja’.

-¿ENTONCES, si gana doña Claudia, don David pagará una de las tantas que debe?-.

-ES MUY probable, madre Teresa, muy probable, Claudia Sheinbaum tiene carác­ter, Alfonso Durazo puede dar referencias al respecto-.

-POR CIERTO, el próximo viernes viene a Zacatecas, veremos que tal le va-.

-PUES bien, la gente la ve con buenos ojos sobre todo las mujeres, es una mujer humanista-.

-HABRÁ que ver, porque los Monreales son muy ojos de pescado, y en cualquier momento sacan el cobre-.

-NO CREO que don David vaya a com­prar pleitos ajenos-.

-HABRÁ que ver, habrá que ver. David sigue muy ensoberbecido, se cree el último garrafón de agua en el desierto:

“DAVID sigue presumiendo la aparente seguridad, pero ayer en la capital del es­tado, en la calle Beatriz González, colonia Alma Obrera, atacaron a balazos a dos hombres: uno murió en el lugar de los hechos y el otro, gravemente herido, paró en el Hospital General y, por supuesto, no hubo detenidos: ¿dónde pues está la segu­ridad? En Durango, por ejemplo, el estado sí ha ganado en seguridad tienen varios días sin un asesinato.

“ADEMÁS aquí, en cuanto a desa­pariciones forzadas, hoy martes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de LUIS MARTÍ­NEZ LÓPEZ de 35 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 1 de julio de 2023”.

-LAS DESAPARICIONES forzadas tampoco ceden, pero vean al David a risa y risa, diciéndole al pueblo que siga practi­cando la ‘austeridad republicana’, mientras que él vive a todo lujo y come los mejores manjares en Casa de Gobierno, la que por cierto ‘prometió vender o desmantelar porque era insultantemente lujosa’, ¡pinche mamón!

“DECÍA mi abuelito que ‘primero cae un mentiroso que un cojo’ y el David vol­vió a caer”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.