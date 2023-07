Aunque Morena Diga que no, sí Está Haciendo Precampaña: Obispo Noriega

“Que AMLO Demuestre con Hechos que no hay Narcoestado”

Por Rubén Palomo Macías

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la diócesis de Zacatecas, comen­tó a Página 24 Zacatecas que las elecciones para el coordinador o coor­dinadora de la defensa de la Cuarta Transformación son actos anticipados de campaña, comentó que la ley es muy clara y a su forma de ver es evidente que son actos que no están permitidos legalmente. Además mencionó que lo dicho por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, donde menciona que en México no existe un narco estado, debe ser sustentado por hechos.

“Hay que presentar los hechos, las evi­dencias dicen más que la palabra, ahí es­tán los hechos que no se pueden ocultar. Creo que no podemos tomar por ciertas las declaraciones porque los hechos están desmintiendo que no es así”, aseveró.

El obispo añadió que, según datos seña­lan que no existe seguridad social para la mitad de la sociedad mexicana, hay algo que está fallando y quiere decir que la pobreza no ha disminuido, lo que se tra­duce en que no se ha hecho lo suficiente en el campo de la economía.

“Lo ideal es que los mismos derechos de los ciudadanos se cumplan, el derecho a la salud no se alcanza a cubrir porque la obligación del estado es la de garantizar, al menos, los servicios básicos de salud para toda la población”, agregó.

Finalmente Noriega Barceló mencionó que en las visitas al estado de “las cor­cholatas” se ha hablado de la seguridad en Zacatecas y aseveró que se confía en que la gente piensa, reflexiona y es capaz de distinguir cuando se da un discurso teórico y cuando es un discurso real.

“No dicen que son precampañas pero sí lo son, la gente misma tiene que ser capaz de pensar para que pueda después emitir su voto. Creo que debemos escu­char a todo mundo pero reflexionar y cuestionar las propuestas para después decidir. Nadie va a prometer algo malo, de ahí hay que partir”, remató.