Mi Jardín de Flores

David y su Cátedra de Cinismo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ya están entendiendo de lo importante que es cumplir y ni siquiera estoy pidien­do más, simplemente que cumplan con lo que se comprometieron al frente de su función, que tengan buena cara con el ciudadano, que ayuden a la realización de proyectos y ayudar mucho a que la sociedad camine con certeza y que no sea el gobierno el problema para el desarrollo de la sociedad, como venía sucediendo’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 5 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Don David dio Cátedra de Hipocresía

DON ABRAHAM Lincoln lo dijo y lo dijo bien: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

-¿A QUÉ se debe esa reflexión tan chida, madre Teresa?-.

-A QUE don David cree que todavía anda en campaña y ayer, perdón por la expresión, dio cátedra de hipocresía, durante la cere­monia de honores a la bandera en Plaza de Armas de la capital del estado.

“ESTO porque dijo que sus funciona­rios ‘ya están entendiendo (casi dos años después del inicio de este gobierno) de lo importante que es cumplir y ni siquiera estoy pidiendo más, simplemente que cumplan con lo que se comprometieron al frente de su función…

-¡QUÉ POCA madre, el David no tiene vergüenza!-.

“Y ENSEGUIDA, el señor gobernador, agregó:

‘QUE TENGAN buena cara con el ciudadano, que ayuden a la realización de proyectos y que (ayuden) mucho a que la sociedad camine con certeza y que no sea el gobierno el problema para el desarrollo de la sociedad, como venía sucediendo’.

“¡DIOS de mi Vida!, y todavía tuvo la desfachatez de conjugar el cinismo con la hipocresía, ¡qué desilusión tan grande, porque como dice el santo padre Amaro: ‘Se puede ser trompudo, pero no cerdo’, pues de la anterior administración a esta, no hay mucha diferencia, salvo que el señor Presi­dente, don Andrés Manuel López Obrador, lo ha apoyado en todo y ni así don David puede hacer un buen gobierno”.

-¡HIPÓCRITA! -truena doña Petra- Exi­ge a sus empleados que ‘tengan buena cara con el ciudadano’, cuando él ni siquiera se digna a escuchar a la gente, vaya descaro.

“PERO además el David insiste en la ‘austeridad republicana’, cuando él vive disfrutando la lujosa Casa de Gobierno -que tanto criticó cuando andaba en cam­paña electoral- con toda y su numerosa prole como emir y comiendo los mejores manjares a costillas del pueblo, cuando miles de zacatecanos comen frijoles, chile y tortilla una sola vez al día, ¡eso es no tener progenitora!”.

-ME GUSTARÍA saber -expresa don. Roberto- cuánto gastó de su bolsillo David en la celebración de los 15 años de vida de su hija Camila, a finales de marzo de este año-.

-ES TOP secret, don Roberto, a todo Za­catecas le entró la curiosidad pero el David no soltó prenda, hasta en la columna de El Runrún del periódico Imagen, hicieron días después, el siguiente comentario:

“AUNQUE la mona de vista de seda…

HABLANDO de apariencias, si fue un acto político la fiesta de quinceaños de la hija del gobernador, 80% de los invitados (yéndonos cortos) eran empleados de los gobiernos locales, a muchos Camila ni los conocía ni los conoció durante la fiesta, pese a que los quinceaños de la mayoría de sus compañeras de la escuela son en el antro de la Mina el Edén, con DJ y cena de chavos, los papás de Camila quisieron pagar favores y convirtieron la fiesta en boda, porque eso es lo que comúnmente hay en el ruedo del Quinta Real. ¿Será que David quería renovar sus votos con Sarita? Por cierto, la cadena Camino Real no perdona ni hace favores, quien quiera hacer una fiesta por la noche en el ruedo del hotel Quinta Real de Zacatecas tiene que rentar todas las habitaciones del hotel, lo que significa que además de la ma­jestuosa decoración, la orquesta, y la cena, se rentaron las habitaciones del hotel, seguro la cartera del gobernador se vio afectada, gasto varios meses de su salario para pagar la fiesta, con su sueldo de servidor público de los últimos 15 años no ha de tener mucho ahorrado, pues además su hijos están en es­cuelas privadas y viven en otras ciudades lo que significa un gastó fuerte, Bendito Dios aquella vida de campesino humilde quedó atrás para toda la familia Monreal y que eso de la austeridad franciscana en Zacatecas no aplica pese a que portamos con orgullo la gorra de “yo con AMLO”.

-PUES sí, tiene mucha razón ‘El Rurún’, gracias a la política y al pago de nuestros impuestos, ‘Bendito Dios aquella vida de cam­pesino humilde quedó atrás para toda la familia Monreal y que eso de la austeridad franciscana en Zacatecas no aplica pese a que portamos con orgullo la gorra de yo con AMLO’.

Gran Mentís a los Demagogos

ASESINARON a dos hombrea a balazos e hirieron a otro más cuando, a plena luz del día, cuando los tres hombre tripulaban un automóvil Jetta por la calle La Curva, colo­nia Lienzo Charro, en la peligrosa ciudad de Fresnillo; los asesinos e ‘inteligentes’ nar­cosicarios huyeron, como siempre ocurre, con sospechosa tranquilidad y seguridad.

“YA POR la noche, en la cabecera municipal de Guadalupe, un hombre y una mujer murieron acribillados a balazos cuando caminaban por la calle Constitución 191, colonia División del Norte; en este otro doble asesinato, tampoco hubo detenidos.

REGRESANDO con Fresnillo, un in­dividuo de 32 años de edad, dedicado a la construcción, salió la tarde del lunes de su casa, ubicada en la calle Miguel Allende, comunidad Estación San José, diciéndoles a su señor padre ‘al rato regreso, voy a visitar a dos amigos’, pero ya no regresó, por lo que ayer, ante el Ministerio Pública puso su demanda penal en contra de quienes resulten responsables de su desaparición.

EN CUANTO a las Cédulas de Búsque­da, hoy miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos, la de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CASTAÑEDA de 35 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 1 de julio del presente año y,

LA DE GUILLERMO ACEVEDO TRETO de 39 años, desaparecido el 20 de junio de 2023, en Jerez de García Salinas, Zacatecas”.

Aumenta el Riesgo de Violencia Feminicida en Zacatecas

“EN CUANTO a los feminicidios, el fiscal ge­neral de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, reconoció que ‘aumenta el riesgo en Zacatecas y que, al menos, van cinco feminicidios en lo que va del año’.

TAMBIÉN DECLARÓ sobre la dismi­nución de asesinatos, celebrando que van a la baja y alardeando que eso ‘habla del trabajo coordinado de todas las institucio­nes para abatir la impunidad y combatir la delincuencia’.

-EL ‘PELÓN’ Murillo miente: no hay coordinación de todas las instituciones para abatir la impunidad y combatir la delincuen­cia, basta con que vea las miles de carpetas de investigación en las que no hay detenidos.

EN CUANTO a la impunidad: nunca atrapan infraganti a ningún narcosicario; esto para empezar, porque si nos vamos con las ratas éstas siguen burlándose de la ley: el Benjamín Medrano que robó 60 millones 100 mil pesos al Patronato de la Feria, no le han cumplimentado la orden de aprehensión.

EL EXALCALDE de Guadalupe, el Julio César Chávez Padilla y su esposa la María de Jesús ‘Susy’, acusados de asesinar de un balazo y robar objetos varios al cono­cido abogado Raúl Calderón Samaniego, continúan prófugos de la ley y la orden de aprehensión no sólo se empolva, sino que las ratas ya deben de estarla carcomiendo.

Y QUÉ decir del Jeu Ramón Márquez Cerezo, también amigo del David Monreal, vulgar extorsionador de empresarios zaca­tecanos, a quien el Pancho Murillo no sólo le dio chance de huir, sino que ni siquiera lo obligó comparecer.

“Y MÁS: el pasado domingo 2 de julio se cumplió un año de la brutal golpiza con pies y puños que sufrió el estudiante de prepa de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa -por un grupo de fifís inadaptados, encabezado por ‘Leo’, uno de los hijos del David Monreal, gobernador de Zacatecas- que meses des­pués le provocó la muerte.

“EL ESCÁNDALO fue mayúsculo cuando se dio a conocer el miércoles 19 de octubre, por decenas de jóvenes, que la turba de fifís golpeadores fue encabezada por el ‘Leo’, provocando la ira popular y la promesa del fiscal de que ese crimen no iba a quedar impune, pues llegarían hasta las ultimas consecuencias y tan, tan: calló como momia.

Y QUE no se nos olvide el ‘RaTello’ que desfalcó las arcas con más de dos mil 900 millones de pesos, y ni siquiera, que se sepa, lo han llamado a declarar, entonces, como dice mi cabecita de algodón, ‘con todo res­peto’ no anden de mamones declarando que ‘todas las las instituciones están trabajando coordinadas para abatir la impunidad y com­batir a la delincuencia’, esas son falacias”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.