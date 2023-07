Mi Jardín de Flores

Ojalá y que Doña Claudia Tome Nota

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La seguridad es un asunto de estrate­gias, trabajar con las causas y con cero impunidad, eso se va a lograr, siempre y cuando no traicionemos lo que pen­samos; de lo que se trata la Cuarta Transformación es seguir defendiendo y ampliando los grandes derechos del pueblo de México’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 7 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Ojalá que Doña Claudia Sheinbaum Tome Nota

¡DIOS DE mi Vida! Ojalá y doña Claudia Sheinbaum, que hoy viernes por la tarde estará en la capital del estado, tome nota de lo que en Zacatecas está ocurriendo con el permanente avance de los Malos Organizados que no se tentaron el corazón para arrancarle la vida a un niñito de cuatro años, herir a balazos a una menor de edad de, al parecer seis años, y la mamás de ambos que estaban dentro de un automóvil en pleno centro de la ciudad de Calera de Sánchez Román.

-DE SEGURO que sí se enteró -contesta doña Petra-, nuestro Diario Página 24 Zacatecas es un referente, y es muy leído y comentado por la clase política, ¿pero de que sirve que se entere si la Claudia no puede hacer nada al respecto?-.

-EN ESO tiene razón doña Petra, ¿pero qué tal y que ella sea la próxima presiden­ta del país, como se avisora? De seguro apretaría tuercas; nomás imagínense: David presumiendo que los asesinatos en Zacatecas van a la baja, llega ella y comprueba que el gobernador miente, que fue recibida previamente con el ataque ar­mado a una familia cuando estaban dentro de un automóvil estacionado en la calle Guadalupe Victoria, en pleno centro de la cabecera municipal de Calera de Víctor Rosales, matando a un niño de cuatro años, una menor de edad, una mujer adulta y que, ‘sospechosamente’, a esa hora, 8:00 de la noche, no había vigilancia policiaca a cuatro calles a la redonda, por lo que los cobardes asesinos huyeron tranquilamente apostándole a que gozan de impunidad, pues nunca los atrapan infraganti? Como quiera que sea es una quemada muy gacha para David.

“PERO además se cometieron otros dos asesinatos, éstos la mera capital del estado, como lo publica hoy viernes nuestro Diario: sucedió en la calle Cruz del Sol, co­lonia Constelaciones, cuando alrededor de las 9:00 de la noche dos pistoleros en una motocicleta llegaron a las puertas de una casa, uno de ellos descendió de la moto, allanó el domicilio y mató a dos hombres a balazos, luego salió de la casa, se subió en la parte trasera de la moto, el conductor arrancó e, igual que en Calera, no había una sola patrulla a cuadra a la redonda que los intentara detener.

“O SEA: llegaron, mataron y se fueron; así de fácil es asesinar a seres humanos en Zacatecas y con total impunidad: estamos peor que en León, Guanajuato ‘en donde la vida no vale nada’.

“TAMBIÉN, varios criminales armados privaron a un hombre de su libertad a plena luz del día cuando caminaba rumbo a su trabajo alrededor de las 8:00 de la mañana por la calle La Feria, colonia Lienzo Cha­rro, en Fresnillo.

“Y EN Loreto balearon una casa y cuan­do llegó la policía la recibieron a balazos y huyeron, o mejor dicho, los dejaron ir para no meterse en problemas con sus superiores.

“Y EN cuanto a desapariciones forzadas, pues nomás no cesan: hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuan­do con su loable labor social, publica la Cédula de Búsqueda de JESUS ANDRÉS GUEL CAMPOS de 23 años, desaparecido en Villa González Ortega, Zacatecas, el 1 de julio del presente año y,

LA CÉDULA de Búsqueda de JESÚS OMAR PÉREZ MEJÍA de 27 años, des­aparecido el 6 de julio de 2023, en Jerez, Zacatecas.

-¡SANTÍSIMO Cristo Roto!, cómo des­aparece gente de Jerez de García Salinas, en esta ocasión fue un varón pero también se llevan a mujeres y la policía durmiendo en sus laureles-.

-Y $EGUIRÁN dormido$, mientras el David $iga tolerándolo$-.

Muy mal Andamos en Zacatecas

-ME dicen que en la capital del estado siguen cerrando negocios, y no sólo en el Centro Histórico sino en la periferia, pues los Malos Organizados les exigen mucho dinero a los comerciantes para dejarlos trabajar, pero muchos de ellos prefieren cerrar sus puertas y ganarse la vida en otros estados o en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos y Canada-.

-PUES de eso habla hoy en nuestro Diario el José Juan Estrada Hernández, quien alerta del éxodo de zacatecanos a Estados Unidos por falta de empleo, porque el zonzo Rodrigo Castañeda Miranda, no ha dado el ancho en la Secretaría de Eco­nomía, tanto que desde hace casi dos años no ha conseguido un solo empleo para los zacatecanos: me dicen que está muy tarugo para ese cargo, pero que es demasiado listo para cobrar un súper sueldazo y no trabajar.

“Y LO dice el propio José Juan Estrada Hernández, aunque muy, pero muy sutil­mente:

‘CREO –subraya el diputado- que el secretario de economía tiene la creación de empleos como su principal labor y está haciendo su esfuerzo, algunas veces no lo vemos pero ojalá eso pronto cambie. Sabemos que la realidad entre Zacatecas y Aguascalientes es totalmente diferente, ojalá un día este nuestro estado, que se ha quedado relegado en el tema de la industrialización, pueda despuntar, es un área de oportunidad para los negocios y la captación de inversiones’.

“LO QUE me da coraje es que siempre sale a relucir Aguascalientes, un estado tan chiquito pero que en todo está en los primeros lugares, mientras que Zacatecas siendo el primer productor de plata en el mundo, cuarto lugar nacional en oro, principal productor de frijol y chile en el país, uva, durazno, cebo­lla, ganadero etcétera seamos los últimos en seguridad, empleo y hasta en turismo, edu­cación, economía: no se vale, y esto es culpa de los dos últimos pinchurrientos y corruptos e ineptos gobiernos que hemos tenido: el del ‘RaTello’ y el del ‘Borrachín’ David, porque ¿ cómo es posible que un estado tan chiquito, con menos recursos naturales esté mejor que nosotros?”.

-PUES por la corrupción, la violencia, la inseguridad, la impunidad: Alex, sólo en el último año se robó -el propio David lo ha dicho miles de veces- dos mil 900 millones de pesos, ¿cuántos miles de millones más no se robaría los cuatro años anteriores?-.

–¡UFFF! YO creo que ‘El Narizón’ toda­vía no acaba de contarlos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.