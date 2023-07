En Zacatecas, Pocos Empleos y mal Pagados: Alejandro Rivera

“Culpa a la Inseguridad y a la Ineptitud de Secretarías”

Por Rubén Palomo Macías

Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindi­cato de Trabajadores del Estado (SITEZ), aseguró a Página 24 Zacatecas que la baja generación de empleo en el estado es una situación que le confiere al secretario de economía, Rodrigo Castañeda Miran­da, y debe darle vista al gobernador del estado, David Monreal Ávila, de que no se está trabajando conforme a los proyec­tos de integración para los trabajadores zacatecanos.

“Esa baja de empleo es resultado de los bajos salarios que hay, de las pocas oportunidades, la falta de seguridad so­cial en los empleos y eso causa una situa­ción de que al trabajador no le conviene estar bajo esas condiciones. Esa falta de empleo se está canalizando a Estados Unidos, se están creando proyectos para que la gente se traslade al país del norte porque no hay oportunidades aquí en Zacatecas, me atrevo a decir que en la mayoría de los estados de la república”, añadió.

Rivera Nieto aseveró que los bajos sueldos presiona a los trabajadores a buscar otras oportunidades laborales con mejores condiciones ya que existen sala­rios de 3 mil pesos o 3 mil 500 pesos a la quincena que no son convenientes para muchos trabajadores. Además de que la inseguridad ha frenado el desarrollo de empleos por parte de inversionistas externos e internos.

“Mejor optan por irse a otros estados, la seguridad tiene mucho que ver para efec­to de que se dé un buen empleo en Za­catecas y que se dé un buen empleo bien remunerado con todas las características que establece la ley federal del trabajo y la ley del servicio civil”, apuntó.

Finalmente señaló la contradicción de las declaraciones del secretario de Economía donde menciona que se están creando empleos pero los resultados que muestran a Zacatecas en los últimos lugares de generación de empleo, que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sacan a flote la realidad.

“Hay un indicador de INEGI y el se­guro social donde es más que latente, se señala a las autoridades que no están haciendo nada por crear y preocuparse por el empleo. Se preocupan más por la foto y engañar a la gente diciendo que vienen empresas. Si de verdad es que vienen empresas deben llegar con esa actitud de tener y dar condiciones justas para los trabajadores zacatecanos. El gobernador tiene varias secretarías que no están funcionando y él se da cuenta, es el pan de cada día de malos empleos o la falta del empleo”, remató.