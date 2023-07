Trabajadores de la FGJEZ Exigen Aumento en sus Salarios y Denuncian Acoso Laboral

Tenemos Cinco Años sin Aumento de Sueldo: Adrián García

Por Rubén Palomo Macías

Trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Estado (SI­TEZ), se manifestaron en las instalaciones de la institución para exigir que paren los actos de acoso laboral y se lleven a cabo los aumentos de sueldo y las homologaciones de salario a diversos trabajadores.

Adrián García, elemento ministerial, men­cionó a Página 24 Zacatecas que existe desde hace mucho tiempo hostigamiento la­boral que no se había denunciado por miedo a las represalias, debido a que existen casos donde se han realizado dichas denuncias y el hostigamiento aumenta.

“Quien ha denunciado ha sido enviado a lugares lejanos para que los trabajadores desistan y renuncien voluntariamente. El día de antier, un trabajador discapacitado, fue obligado a firmar con base a amenazas contra su mamá, quien también labora en la Fiscalía”, comentó.

Respecto al aumento salarial se mencionó que ya han pasado cinco años en que no se ha otorgado el aumento de sueldo, lacerando la ley que indica que deben realizarse los au­mentos a todos los trabajadores independien­temente de si son parte de un sindicato o no.

“Esto afecta a nuestras familias, los sala­rios no han aumentado pero los productos de las despensas sí, no tenemos un salario digno y sabemos que hay un presupuesto que alcanza para que se puedan realizar los aumentos”, añadió.

Además Omar Peñalvera, trabajador de la FGJEZ, informó que se entregó un docu­mento a las autoridades de la fiscalía para dejar un antecedente, mismo que fue firma­do por un aproximado de 200 trabajadores.

“Tenemos que estar unidos, no se trata de un juego, somos personas que trabajamos hasta horas extra que no son remuneradas. Hago una cordial invitación a las institucio­nes para que se nos respete y se nos otorgue esa homologación, hay trabajadores que ya han recibido el aumento mientras que otros no ganan ni el salario mínimo”, apuntó.

Finalmente se detalló que se dará un plazo de ocho días para que las autoridades de la FGJEZ tomen en cuenta la solicitud escrita entregada o de lo contrario se tomarán otras medidas para que sus exigencias sean cumplidas.