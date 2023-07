“Cuando la Derecha Llega, se van los Derechos”: Sheinbaum

Ciudad de México (apro).– “Cuando la derecha llega, se van los derechos. Y los derechos del pueblo de México ya no se pueden ir”, aseguró Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, a su arribo ayer a Aguascalientes, entidad gobernada por el PAN.

En breve entrevista antes de comenzar su asamblea informativa en el Jardín de San Marcos, Sheinbaum dijo que no le preocupa que la aspirante presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez, esté despuntando entre los interesados de la oposición para obtener la candidatura presidencial. “No, ellos representan al pasado”, reiteró.

Como ejemplo de los resultados de gobiernos de derecha, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México habló de la privatización del servicio del agua en Aguascalientes, actualmente gobernado por la panista María Teresa Jiménez Esquivel:

“Aquí conocen los impactos de privatizaciones que no fueron buenos como es el caso del agua”, dijo en la entrevista. Y durante su discurso frente a cientos de personas, lo repitió: “Aquí se privatizó el agua, ¿a poco hay más agua?”. La gente respondió en coro “¡noooo!”. Entonces, afirmó: “o sea, no se está cumpliendo con el derecho humano al agua”.

Luego, reiteró sus críticas al proceso de la oposición rumbo a la elección de su candidato presidencial. Mencionó en particular al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría, quien, dijo, “trabajó en los sexenios de Salinas y Zedillo e hizo el Fobaproa, una deuda que van a pagar nuestros bisnietos”.

Entonces, lanzó: “Ellos son el pasado de corrupción, de privilegios, un modelo que ya demostró su derrota. Por eso yo digo que, cuando llega la derecha, se van los derechos… Y nosotros seguimos defendiendo los derechos”.

En eso estaba Sheinbaum cuando, a las 11:28 horas, comenzaron a sonar las campanas de la iglesia. Y aunque ella hablaba más fuerte para seguir su discurso, tuvo que parar porque el talán, talán talán era más fuerte que su voz. La morenista continuó hasta que las campanas callaron.

Como ha ocurrido en otros eventos en otras entidades, muchos asistentes comenzaron a irse del lugar cuando la aspirante presidencial aún terminaba de hablar.

Deslinde de Espectacular por Libro

Claudia Sheinbaum se deslindó de los anuncios espectaculares que, como lo reportó ayer el diario Reforma, han aparecido en calles de la Ciudad de México y otras entidades, con la portada de la revista Líderes que anuncia un avance del libro escrito por el periodista Arturo Cano, titulado “Claudia Sheinbaum: Presidenta”.

Cuestionada por la prensa sobre la publicación, la morenista dijo: “Ah, sí. Nos estamos deslindando del espectacular, pero sí va a salir un libro escrito por Arturo Cano. Creo que el 17 (de julio) va a salir”.

Sobre el contenido del libro, añadió: “Me entrevistaron, lo que entiendo es… No he leído el libro, pero lo que entiendo es que hicieron muchas entrevistas a distintas personas que me conocen”.

Y respecto a la transparencia en los gastos hechos durante sus giras de promoción por el país, la exjefa de gobierno capitalina repitió que ella envía sus informes a la dirigencia de Morena “cada semana y ellos lo informan”.