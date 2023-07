Obispo: La Impunidad, una de las Causas que Aumenta la Violencia y la Inseguridad

“Continúan los Brotes de Asesinatos, la Violencia Persiste”

Por Rubén Palomo Macías

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, comentó a Página 24 que la realidad está presente, los índices de inseguridad suben y bajan, nos encontrábamos un poco más tranquilos porque había bajado el número de homicidios pero por desgracia se están presentando brotes en diversas partes de Zacatecas.

“Esto significa que el problema de la violencia sigue, eso apunta a que no se ha podido ni siquiera disminuir en las secuelas que causa la violencia, persiste un ambiente de desconfianza e incertidumbre para algunos.Esto es como las enfermedades graves, no se curan en un día, pero debemos de tener una estrategia de tratamiento para la seguridad.Ojala que los ciudadanos les hagan ver a todos los candidatos que vengan, proponiendo la seguridad, que todos tenemos que estar ahí participando y que tiene que haber una estrategia clara, que no vayan a repetir la anterior porque no funcionó”, aseveró.

El obispo agregó que el tener víctimas colaterales como niños, niñas y mujeres en los hechos violentos habla y denota que hay algo más podrido dentro del tejido social y corresponde a las autoridades que hagan lo suyo mientras que a la ciudadanía, dentro de las familias, prevenir esto a través de una educación sólida en valores y motivos para luchar y salir adelante.

“El llamado que hemos venido haciendo es que somos seres humanos, estamos viviendo en la misma casa común y dentro de nuestra fe hay la posibilidad de arrepentirse, hay la posibilidad de enmendar la vida. La justicia tiene que aplicarse, sabemos que uno de los problemas es la impunidad lo que está provocando que esto continúe pero nosotros vamos más allá de la justicia que es la misericordia.Estamos tratando de ofrecer eso y hay personas, que están en grupos delictivos, que se acercan a nivel individual para arrepentirse, como son cuestiones de confesión no se puede sacar o decir nada, pero me consta que hay gente que se ha acercado pero esto parece ser que es más grande de lo que uno piensa, en algunos momentos esto ha sobrepasado a la autoridad y a la ciudadanía.”, agregó.

Finalmente Sigifredo Noriega comentó que se hace el llamado para que los integrantes de células criminales detengan los ataques a víctimas colaterales como infantes y mujeres. Además pidió a las autoridades no permitir que esto avance y que acepten que esta es la realidad a la que hay que hacer frente porque si no se acepta que existe no se van a poder proponer soluciones.