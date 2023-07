Un Policía de Vialidad Quería “Morder” al Diputado Estrada

“Arguyendo que Manejaba a Excesiva Velocidad Dentro del Estacionamiento”

Por: Rubén Palomo Macías

El diputado local, José Juan Estrada Hernández, comentó a Página 24 Zacatecas que tuvo un problema con un agente de la Policía de Seguridad Vial en el Palacio de Justicia asegurando que quería una “mordida” arguyendo que se estaba manejando demasiado fuerte en el estacionamiento de la institución.

“Le contesté que él estaba para dar la bienvenida y no para infraccionar o pedir ‘mordidas’ a las personas, le dijimos quienes éramos, nos identificamos. Comúnmente no sucede, a mí me pasan cosas porque no digo quien soy, creo que todos los ciudadanos deberíamos tener el derecho de transitar bajo las mismas condiciones. Aquí en el centro es lamentable, estamos tratando de promover el turismo, la educación vial de los agentes es importante porque es la primera cara que damos a los visitantes”, mencionó.

El legislador señaló que en Zacatecas existe una policía turística, policía ambiental, policía estatal y demás corporaciones que deberían mejorar sus actitudes, sobre todo en una ciudad como Zacatecas.

Lo que cabe resaltar del incidente es que un agente de seguridad está pidiendo “mordida” en un evento público y el legislador invitó a la ciudadanía a hacer las denuncias correspondientes si es que la ciudadanía se ha encontrado con este tipo de situaciones.

“Deben hacerse las denuncias, en los programas paisano siempre hay saldo blanco, cuando nosotros vamos a ver a las carreteras y vemos todos los incidentes, nos ha tocado presenciar los asaltos, la gente nos platica todo el tiempo pero no hay denuncias.

A la hora de hacer los recuentos la función pública menciona que en el buzón de denuncias no hay nada, tenemos que fomentar la cultura de la denuncia”, reiteró.

José Juan Estrada señaló que da miedo realizar dichas denuncias y se debe buscar la manera en que el ciudadano no se ponga en riesgo pero se debe poner sobre la mesa que ese tipo de cosas existe.

“No se ha hablado del incidente con Oswaldo Caldera, director de la Policía Vial, no tenemos relación con ellos, estamos bloqueados desde hace tiempo en el gobierno. No se trata tanto de llamar la atención a alguien sino ver qué cosas pueden mejorar para que sus actitudes sean mejor y prestar un mejor servicio, a final de cuentas todos somos servidores públicos y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo”, finalizó.