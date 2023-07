David Monreal Duda que Zacatecas Esté en los Ultimos Lugares en Creación de Empleos

“Déjenme Revisar, no he Revisado esa Tabla”, Declara

Por Rubén Palomo Macías

En entrevista colectiva con Página 24 Zacatecas y otros medios de co­municación el gobernador del estado, David Monreal Ávila, dijo desconocer sobre la tabla de medición de creación de empleos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), misma que ubica al estado zacatecano en el lugar 29 de 32.

“Déjame revisar, no he revisado esa tabla, tengo el informe de este pasado mes, el que dio a conocer el INEGI y el que dio a conocer la Secretaría de Economía donde nos coloca con un crecimiento sostenido en la generación de empleo y el desarrollo, necesitaría revisar cual es la razón”, mencionó Monreal Ávila.

Además el gobernador comentó que se revisará si se puede apoyar a municipios que tienen adeudos con el propio IMSS, apuntó que se ha estado apoyando a algunos municipios para que puedan hacer llevaderas y viables sus cuentas.

“Es una buena fecha para que los propios municipios se revisen en su ejercicio de gasto y sus cuentas para que puedan priorizar y podamos prever el cierre de año. Nosotros ya lo estamos haciendo como estado y puedo garantizar que vamos a tener un cierre ordenado y tranquilo, no pue­do hablar de que no habrá dificultad pero frente a lo que están viviendo muchos estados de la república, por la condición económica, nosotros no tenemos previsto endeudar. Recor­darán que construimos un fondo de estabilización financiera en el estado y estamos previendo todos estos alti­bajos. Si en ello nos permite ayudar y auxiliar a los municipios lo vamos a hacer como lo hemos hecho en otros años”, añadió.

Finalmente respecto al cambio de fun­cionarios, que diversos actores políti­cos y sociales han recomendado para el gabinete del gobernador, Monreal Ávila aseveró que se estarán valorando dichos cambios rumbo al segundo informe de gobierno de su gestión.