“Policías Viales Extorsionan con el Programa de Alcoholímetro”

Para no Detenerlos, Exigen o Aceptan “Mordidas”: Adán González

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, señaló a Página 24 Zacatecas que falta que el director de la Dirección de Seguridad Vial revise su corporación ya que asegura que existen abusos por parte de los agentes hacia la ciudadanía y los turistas. Apuntó que la ciudadanía manifiesta estos abusos y la mayor parte de la gente señala que es más fácil dar una “mordida” a los tránsitos que cumplir con la ley.

“Esa es una realidad, no sé por qué el director dice lo contrario si de cada 10 per­sonas que se les aplica el alcoholímetro, y salen mal, arreglan dando dinero por fuera, sin cumplir con el marco normativo. Las denuncias que se han realizado se deben investigar, para eso son. Se denuncia para que se revise, al menos en lo personal no haría una denuncia buscando solamente afectar a alguien”, mencionó.

Adán González apuntó que cuando se dice que “el río suena es porque agua lleva” y reiteró que esta información se puede constatar con muchas personas que han sido detenidos por elementos viales y en los operativos alcoholímetro donde por librarse de las multas los agentes piden y aceptan sobornos en efectivo.

“Por eso decía que estos programas tienden a crear corrupción más que a crear preven­ción, qué bueno fuera que algún conductor que va tomado sea cuidado por tránsito, se le avise a algún familiar y se vea por la perso­nas. No se ve como un programa preventivo se ve más como de a ver cuánto sacamos, es lamentable decirlo pero así es”, comentó.

El dirigente aseveró que si los progra­mas y elementos no tienen supervisión y revisiones constantes de lo que se dice que se está haciendo es un error, los mandos pueden tener las mejores intenciones de que no exista la corrupción pero si no se pone verdadera atención los casos de “mordidas” continuarán pasando.

“Es responsabilidad de todo mundo, si yo fuera el titular revisaría y no solo iría a la defensiva o al menos me daría el tiempo de revisar para encontrar elementos y des­mentir. Hay que hacer un llamado a quienes están a cargo de la dirección porque esto se convierte en un abuso y no es justo. Zacate­cas está lleno de cantinas, se deja a la gente tomar a altas horas de la noche y luego se ponen los operativos afuera de estos lugares, eso da mucho que pensar”, finalizó.