Cuando David Reculó y le Levantó la Mano a Miguel

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Cambio es la solución de fondo… Cambio es el futuro… Cambio, cambio, cambio es el compromiso del Partido del Trabajo y de su servidor, David Mon­real’: David Monreal Ávila, en 2010.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 11 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

No es lo Mismo Borracho que Cantinero

CUANDO NO era gobernador, don David a sus antecesores los criticaba por todo, pero ahora que él despacha en Palacio de Gobierno evade o justifica cualquier cualquier señalamiento a su administración, como por ejemplo estar en el lugar 29 de 32 de los estados del país en la creación de empleos según datos del IMSSS.

-SI LEÍ la nota cuando el David ma­rrullero evadió contestar la pregunta al respecto, alegando: ‘Déjame revisar, no he revisado esa tabla, tengo el informe de este pasado mes, el que dio a conocer el INEGI y el que dio a conocer la Secretaría de Economía donde nos coloca con un crecimiento sostenido en la generación de empleo y el desarrollo, necesitaría revisar cual es la razón’.

“SE HACE pendejo, ¿cómo no va a estar al tanto de cómo va su ‘desgobier­no’ si el tema es nacional y tuvo mucha difusión? El David para todo tiene salida o pretexto, es grillo, no político y no acepta sus fallas: ¿dónde quedaron los abundantes empleos con buenos sueldos que prometió atraer? ¿Dónde están las inversiones extranjeras y nacionales que dijo traería para Zacatecas?

“LO ÚNICO que ha atraído son narcos y el aumento de criminalidad, corrupción e impunidad: yo no sé que nos vaya a pasar cuando mi ‘cabecita de algodón’ termine su gobierno, pues ha sido él el que impidió la bancarrota de Zacatecas al proporcio­narle al David los dos mil 900 millones de pesos que, según el propio David, se robó ‘El Pinocho de Bernárdez’ en su último año de gobierno, y que lo iba a encarcelar pero pues no le ha hecho nada, su único objetivo era llegar a la gubernatura para disfrutar las mieles del poder”.

-EN DOS ocasiones, que David buscó la gubernatura-toma la palabra don Rober­to- se la pellizcó: la primera fue en 2010, cuando abanderado por el PT, prematura­mente declinó a favor de Miguel Alonso Reyes (PRI) y hasta le levantó la mano al ‘Rorro’ en señal de triunfo.

‘No Vengo a ver si Puedo, Sino Porque Puedo Vengo’

“EN esa su primera campaña a gober­nador, alardeaba que iba a ganar la gu­bernatura y hacer de Zacatecas un estado justo y próspero, y hasta fanfarroneaba:

‘NO VENGO a ver si puedo, sino por­que puedo vengo’.

“DENME chance de recordar ese 2010, para reírnos un poco con uno de sus discursos, que no se contrapuntea con los posteriores, pues es una calca de 2016 y 2021:

‘QUIERO iniciar mi intervención -dijo- con una pregunta a todos ustedes, amigas y amigos de Zacatecas… Amigas y amigos de la sociedad civil, amigas y amigos del Partido del Trabajo:

¿QUÉ ESTÁ en juego en la próxima elección?: Un puñado de cargos políticos o el futuro de nuestros hijos?… La elección de un gobernador o la elección de un mejor porvenir para el estado de Zacatecas?… La suerte de uno o varios partidos políticos o el bienestar de las zacatecanas y los zacatecanos?

‘POR SUPUESTO que lo segundo… Lo que está en juego en las urnas es el futuro de nuestros hijos, el futuro de nues­tras comunidades y el futuro de Zacatecas.

‘POR ESO es que el Partido del Trabajo y su servidor, David Monreal, estaremos participando en la próxima elección, porque somos el Partido del Futuro de Zacatecas y porque estamos viendo más allá de la próxima elección…, estamos pensando en la próxima generación de zacatecanas y zacatecanos.

Y PARA ganar el futuro, amigas y ami­gos, sólo hay dos caminos… Por más que en la próxima elección tengamos cuatro o cinco candidatos, cuatro o cinco parti­dos, para ganar el futuro sólo tenemos en realidad dos opciones: el continuismo o el cambio de Zacatecas.

CONTINUISMO, amigas y amigos, es condenar a Zacatecas a seguir padeciendo el presente… Un presente de inseguridad, desempleo, corrupción y pobreza.

EN CAMBIO, el cambio es transformar el presente, es ganar un futuro de seguri­dad para nuestros hijos, de trabajo para la mayoría de los zacatecanos, de un mejor gobierno para todos y de mejores niveles de vida para los hombres, las mujeres y los niños que representan la riqueza de Zacatecas.

CAMBIO O continuismo es la verdade­ra elección… Cambio o continuismo es la decisión de fondo… Cambio o continuis­mo es la única opción.

‘AHORA YO quiero preguntar a todos ustedes y les pido que me respondan en voz alta:

¿QUÉ QUIEREN para sus hijos, para sus familias y para Zacatecas? Continuis­mo o cambio?

CLARO, la respuesta es cambio… Cam­bio es la solución de fondo… Cambio es el futuro… Cambio, cambio, cambio es el compromiso del Partido del Trabajo y de su servidor, David Monreal.

PARA ALCANZAR el cambio, para ganar el futuro, tenemos una propuesta, tenemos un camino, tenemos un decálogo que ahora quiero recordar a todos ustedes:

PRIMERO: No cobrarás más impues­tos, sólo los estrictamente necesarios. Es hora de que el gobierno se abroche el cinturón del gasto, no sólo los ciudadanos o las familias. Por ello, proponemos que el gobierno deje de cobrar la tenencia vehicular desde el año 2011 y congelar de inmediato los impuestos estatales y mu­nicipales, como medida de apoyo directo a la economía familiar.

SEGUNDO: Nunca más un estado in­seguro. Tenemos un lugar de desprestigio nacional en materia de secuestros y ex­torsiones, y obtuvimos el récord mundial Guiness por la fuga masiva de reos más rápida de la que se tenga memoria. Por ello, estamos planteando tres medidas en materia de seguridad: cadena perpetua a secuestradores; un grupo de élite antise­cuestros; y un nuevo código de servicio para la policía zacatecana: casa al policía honesto, cárcel al policía corrupto.

TERCERO: Zacatecas para los Za­catecanos. Nunca como hoy el gobierno del estado había dispuesto de un alto presupuesto público, y nunca como hoy los zacatecanos no vimos sus beneficios. Por ello, estamos proponiendo que la obra pública sea realizada en su mayor parte por empresarios zacatecanos, que el mayor porcentaje de compras del gobierno se realice en los comercios locales y que la mayor parte de los cargos del gobierno sean ocupados por jóvenes profesionistas zacatecanos. Ya estuvo bueno de las cama­das de nuevos ricos fuereños, que vienen a servirse y no a servir a los zacatecanos.

CUARTO: Cruzada a favor del empleo seguro y de un seguro del desempleo. Después de haber sido uno de los estados con mayor creación de empleos con se­guridad social, en relación al número de habitantes, Zacatecas ha pasado a ser uno de los estados con mayor índice de des­empleo y subempleo. Hasta los primeros lugares en remesas hemos perdido en los últimos años. Estamos proponiendo tres programas emergentes: un fondo estatal de empleo juvenil, para apoyar a nuestros jóvenes recién egresados de universidades y tecnológicos; un programa de autoem­pleo para las personas de 40 a 60 años de edad que carecen de empleo, pero se en­cuentran en pleno goce de sus facultades laborales; por último, crear un verdadero seguro institucional contra el desempleo, que sea ejemplo nacional, concebido para complementar, no para disminuir ni mer­mar el fondo de retiro de los trabajadores.

QUINTO: Rescatar al campo del aban­dono en que se encuentra. Hemos perdido liderazgo en varios productos a nivel nacional, a causa de pésimas políticas públicas en el campo zacatecano. Una política agropecuaria integral permitirá florecer nuevamente nuestra agricultura y ganadería. Como medidas urgentes estamos proponiendo subsidiar hasta un 90% la energía eléctrica que consumen los pozos y así como el diesel a los producto­res agropecuarios, sin olvidar la entrega oportuna de los apoyos del Procampo.

SEXTO: En Zacatecas, ser joven se ha convertido en una maldición en lugar de una bendición. Una buena parte de los jóvenes zacatecanos ni estudian ni tra­bajan. Los burócratas creen que con más secretarías se resolverán los problemas de este sector estratégico de la población, mientras que los neoliberales piensan que es una pérdida de tiempo y de recursos enfocarse a la población juvenil. Nada de eso. Para nosotros la prioridad es la atención juvenil y para ellos estamos proponiendo becas para estudiantes de escasos recursos y buenas calificaciones desde los niveles básicos, de la misma manera, estamos proponiendo instalar el servicio de internet público gratuito en las principales cabeceras municipales, para beneficio de miles de estudiantes y de decenas de micros, pequeñas y medianas empresas. Esto ya es una realidad en el municipio de Fresnillo, por lo que no lo consideramos una promesa más de cam­paña, sino un compromiso contundente del próximo gobierno que habremos de encabezar.

SÉPTIMO: En nuestro estado, la discriminación y la desigualdad tienen rostro de mujer. Es una ilusión pensar que un gobierno de mujeres ayudará más a las madres, hijas, estudiantes y traba­jadoras. Hoy sabemos que la ineficacia, el abandono y el olvido de compromisos de gobierno con el sector femenil no es una cuestión de género, sino de sen­sibilidad y voluntad política. Estamos listos para saldar la deuda social con las mujeres de Zacatecas mediante progra­mas especiales de apoyo económico y productivo para las mujeres zacatecanas. Por ejemplo, ampliar el programa de madres solteras, los créditos sin costo financiero a las mujeres emprendedoras y una fiscalía especial contra la violen­cia intrafamiliar.

OCTAVO: Los programas sociales se­rán la columna vertebral del gasto públi­co. No se trata de gastar menos, sino de invertir mejor en la formación humana y social de la gente. No pediremos más gasto social al Congreso local, hasta que invirtamos mejor el que actualmente se destina a diversos rubros. Invirtiendo mejor esos recursos ampliaremos a la población beneficiada. Serán reforzados y ampliados los programas de pensión alimenticia a adultos mayores, los apo­yos a las madres solteras así como a las madres que son cabeza de familia, entre otros. Y crearemos otros nuevos, como el programa de apoyo en útiles escola­res, uniformes y zapatos para nuestros niños de primaria.

NOVENO: Impulsaremos una reforma política de tercera generación en Za­catecas, privilegiando la participación ciudadana directa sobre la representa­ción indirecta, actualmente en crisis en diversas partes del mundo. Daremos valor y peso a la iniciativa popular o ciudadana, al plebiscito, al referéndum y a la revocación de mandato. Los Za­catecanos sabemos que seis años son pocos para un buen gobierno, pero son una eternidad cuando padecemos un mal gobierno. Conmigo no tendrán ese pro­blema. Desde hoy anuncio mi decisión de someterme a un consulta ciudadana a mitad del próximo gobierno, para que ustedes decidan si me voy o permanezco hasta concluir el encargo.

DÉCIMO: Haremos frente a la co­rrupción en el gobierno y desde el go­bierno, mediante un programa integral de transparencia gubernamental y de real acceso a la información pública. Por ejemplo, en lo personal, anuncio desde ahora que he tomado la decisión de hacer pública cada año mi situación patrimonial, solicitando lo mismo a los integrantes del gabinete

EN LO institucional, tomaremos medi­das preventivas contra la corrupción gu­bernamental. Por ejemplo, solicitaremos a organismos no gubernamentales como Transparencia Internacional la evaluación de los principales contratos de obra públi­ca del próximo gobierno. Por lo pronto, de manera concreta, me comprometo a la suspensión inmediata de los pagos de la llamada “Ciudad Gobierno” hasta que no se aclare la legalidad, legitimidad y transparencia de esa obra que ha endeu­dado injustamente a nuestro estado por las próximas dos generaciones, en medio de la peor crisis económica de la que se tenga memoria.

AMIGAS y amigos:

NO VENGO a ver si puedo, sino porque puedo vengo.

ESTAMOS listos para ganar la batalla por el futuro de Zacatecas.

ESTAMOS listos para emprender el cambio verdadero, el cambio de fondo, que empezará con el cambio de gobierno.

VAMOS a dar esta batalla con civilidad, con respeto a los adversarios y con muchas propuestas a favor del cambio.

LA CIUDADANÍA está harta de los pleitos políticos.

LA CIUDADANÍA ya no cree en los partidos, ni en el gobierno ni en sus re­presentantes legislativos.

EL PUEBLO espera de los candidatos compromisos de gobierno, no promesas de campaña.

EL PUEBLO quiere campañas de propuestas, no campañas de ataques ni de lodo.

EL PUEBLO quiere cambio, no con­tinuismo… Y cambio es lo que vamos a ofrecer a esta tierra hermosa y colorada, que es Zacatecas.

HACE CASI 200 años, de estas tierras salieron nobles próceres que contribuye­ron a la independencia de México.

HACE CASI 100 años, con la toma de Zacatecas empezó el gran movimiento por la transformación del país que fue la Revolución Mexicana.

HOY EL país se transforma y Zacatecas estará presente en esta hora decisiva del cambio social, económico y político.

¡SÍ SE puede!

¡VIVA EL cambio y muera el conti­nuismo!

¡VIVA Zacatecas!

¡VIVA México!

-¡CUÁNTA farsa -truena doña Petra-!, ¡el David es un demagogo y farsante re­domado, un delincuente que no se cansa de engañar al pueblo!-.

-ES CON el mismo discurso que se burla del pueblo, con el que se ha enri­quecido a lo bestia sin rubor alguno, un desagradecido y traidor a Zacatecas, dan ganas de vomitar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-