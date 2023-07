Lamentable que Siga Habiendo Agentes Viales Corruptos: Karla

“Yo iba con él Cuando el Agente se Acercó a Multarlo”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, Karla Valdez Espinoza, comentó a Página 24 Zacatecas que el diputado José Juan Estrada Hernández es de los legisladores que más ha estado en tierra y desafortunadamente los hechos de seguridad lo han alcanzado, además de los hechos lamentables como el percance sucedido con un agente de la Policía de Seguridad Vial.

“Uno de los tránsitos se acerca a multarlo y sin charolear el diputado se da cuenta que existen agentes que no están haciendo su trabajo de forma adecuada. Yo iba en el carro con él, yo me percaté de lo que el agente quería y pues hay funcionarios que no abonan a que la sociedad no sea incorruptible. Creo que es importante que esto se comente”, mencionó.

La diputada señaló que ya se ha hecho un señalamiento al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, sin em­bargo no se obtuvo una respuesta debido a que se tiene que realizar una investigación y la versión de las partes involucradas.

“Sin embargo confío en que el secretario de Seguridad haga lo pertinente. Existen dos iniciativas para la entrada en labor del llamado torito, aún están en comisiones y necesitamos esperarlas, se ocupa que entre en labor para traer mejores repercusiones a nivel de seguridad vial, obviamente existirán más precauciones en el hecho de que entre menos se tome menos accidentes habrá”, agregó.

La legisladora añadió que desafortuna­damente no todos los funcionarios son incorruptibles, lamentó el hecho sucedido con el diputado José Juan Estrada y se­ñaló que este tipo de corrupción suceden diariamente. Además informó que luego de cerrar el periodo ordinario existen vo­taciones de dictámenes importantes que se deben realizar.

“Hay reformas de códigos penales y es­tamos vigilando la igualdad de condiciones en el Poder Judicial, tenemos situaciones donde tenemos que revisar algunas enaje­naciones que tenemos en puerta por parte de algunos municipios y tenemos pendiente el crédito de un municipio por falta de recursos extraordinarios”, finalizó.