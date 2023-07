“Tenemos un Gobernador Indolente, Ausente”’ Truena Raymundo Carrillo

No es Extraño que el Gobernador Desconozca lo que Sucede en el Estado

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRD, Raymundo Carrillo Ramírez, mencionó a Página 24 Zacatecas que no es extraño que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, desconozca algunas cosas y datos de Zacatecas, respecto a las calificaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que señala al estado sin generación de empleo. El presidente del PRD señaló que el desconocimiento del gobernador es una característica muy común en la Cuarta Transformación y la Nueva gobernanza que padecemos en el estado.

“El gobernador es ausente y cuando no es indolente, todos estos datos arrojan la necesidad de tener un buen gobierno, no lo tenemos. En economía las cosas no están nada bien porque nuestra población tiene una enorme válvula de descompresión en los dólares que envían los migrantes, aún esos dólares son muy baratos, no deja de ser una válvula que descompresiona la economía en general. La industria tan mínima que tenemos, el mal temporal, los problemas laborales que manifiesta la minería han ve­nido dejando una secuela muy grande que no acaban de consolidar una buena econo­mía después de la pandemia. Por supuesto tenemos a un gobernador que no hace nada por traer nuevas empresas”, añadió.

Raymundo Carrillo aseveró que las cifras en economía son delicadas y fuertes además de que los precios de la canasta básica siguie­ron subiendo, además de que los artículos se han convertido en productos de muy mala calidad debido a que no hay la economía suficiente para traer productos buenos.

“El gobernador no sabe de economía y todo esto se agrava más con el tema de la seguridad, se dice que hay una reducción notable en delitos de alto impacto pero quedan en pie el resto de los delitos, que tienen coaptado al trabajador del comercio, la industria, a los profesionistas y esto abo­na a que la economía se encuentre por los suelos. El gobernador está siendo indolente.

Vivimos una situación muy grave, por eso invitamos nuevamente que se abra el diálogo, vuelvo a insistir, es necesaria la participación de toda la población”, finalizó.