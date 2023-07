Mi Jardín de Flores

El Secuestro del Dr. Castro Guijarro y la Maldita Violencia

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Tenemos un lugar de desprestigio en materia de secuestros y extorsiones. Por eso estamos planteando tres medida en materia de Inseguridad: cadena perpetua a secuestradores; un grupo de élite anti­secuestros; y un nuevo código de servicio para la policía zacatecana: casa al policía honesto, cárcel al policía corrupto’: David Monreal Avila, 2010.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 12 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“¿Unidos con Monreal?”

“ES POR demás, madre Teresa, doña Petra, con este gobiernito de miércoles que tenemos, nunca vamos a recuperar la paz y la tranquilidad de antaño: los narcotrafi­cantes mantienen de rodillas a David: ayer mismo lo volvieron a demostrar matando a cuatro zacatecanos más.

“COMO LO publica hoy miércoles nues­tro Diario Página 24 Zacatecas, ¡cuánta crueldad de esos miserables psicópatas contra sus víctimas!: los secuestraron, los ataron de pies y manos, los torturaron y los asesinaron con el tiro de gracia en un lote baldío frente a una pared con un anuncio que dice:

‘UNIDOS CON ‘MONREAL ‘PRESIDENTE’.

“MUY buenas fotos las de nuestra agen­cia Cuartoscuro, que están dando la vuelta al mundo”.

-SI LOS compañeros reporteros le pre­guntaran al David su opinión, en torno a este horrendo cuádruple asesinato, para eludir su respuesta sería capaz de responder: ‘No he visto las fotografía, me acabo de levantar’, pues nomás responde a preguntas a modo, David es muy marrullero-.

-POBRE Jerez, está sufriendo larga cadena de homicidios dolosos y desapa­riciones forzadas; este cuádruple homici­dio se cometió un día después de que su presidente municipal, don José Humberto Salazar Contreras, acompañado por don Le Roy Barragán Ocampo, secretario estatal de Turismo, anunciaran la fiesta de la Segunda Semana del Jerezano Migrante, a efectuarse del 22 al 31 de julio, en la que, dijo, espera 20 mil visitantes que, asegura don Humber­to, dejarán al comercio local una derrama de 30 millones de pesos.

-AL JOSÉ Humberto se le hizo bolas el engrudo, porque luego dijo que cada visitan­te gastaría durante su estancia un promedio de cinco mil dólares, lo que equivale a 100 millones de dólares, entonces el alcalde salió reprobado en matemáticas-.

-DEJE DE eso, doña Petra, después de esos cuatro asesinatos ¿quién se animará a ir a Jerez a sabiendas que estaría arriesgan­do su vida? ¿O lo podrían secuestrar para enrolarlo en las filas del narco?

“SÉ DE muy buenas fuentes que muchos padres de familia están enviando a sus guapas hijas a otros estados a estudiar o a trabajar por temor a que sean privadas de su libertad forzadamente; Jerez ya está peor de inseguro que Fresnillo”.

-QUIERA mi Padre Dios que a Jerez regrese pronto la paz y la seguridad , es un pueblo alegre, de gente buena y trabajadora-.

Hablando de Desaparecidos Forzadamente

“HOY MIÉRCOLES -retoma la pala­bra don Roberto- publicamos la Cédula de Búsqueda del connotado Dr. JOSÉ IGNA­CIO CASTRO GUIJARRO, rector de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, ubicada en el cada vez más peligroso municipio de Guadalupe.

EL PRESTIGIADO rector fue privado de su libertad ayer martes 11 de julio por hombres armado en aquel municipio, por lo que sus familiares están angustiados; además, es un hombre que ha dado prestigio a Zacatecas:

JOSÉ IGNACIO Castro es ingeniero químico.

TIENE ESPECIALIDAD en ingeniería nuclear:

MAESTRÍA en Administración (Facul­tad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas).

MAESTRÍA en Ciencias Químicas (Di­visión de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León).

DOCTOR OF Science, Mayor In Che­mistry (Doctor en Ciencias Especialidad en Química)

UNIVERSITY of Dublin. Con la tesis Solución Analítica y método numérico para la mecánica cuántica de Schrödinger. Una Revisión. Obteniendo excelencia Summa Cum Laude.

DOCTOR OF Social development Research (Doctor en Investigación Para el Desarrollo Social) Instituto de Investiga­ciones y Estudios Superiores Escandinavo Mexicano (IISEM) y la Thornnhill Univer­sity (Inglaterra), reconocimiento oficial de la UNESCO (ICDE-UNESCO:5240-D1). Con la tesis Modelo de desarrollo humano sustentable para el estado de Zacatecas. Obteniendo excelencia Summa Cum Laude.

DOCTOR OF Education An Scientific Research (Doctor en Investigación Científica y Educativa) Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Escandinavo Mexicano (IIESEM) y la Thornhill University (Inglate­rra), reconocimiento oficial de la UNESCO (ICDE-UNESCO:5240-D1). Con la tesis Modelo Transcomplejo para Administración del Sistema Educativo Zacatecano. Obtenien­do excelencia Summa Cum Laude.

POST DOCTORATE, Major in Envrion­mental Studies (Post-Doctorado en Estudios Ambientales) University Of Dublin. Con la disertación Transcomplejidad para desarro­llo sustentable.

ESTANCIA de Postdoctorado.

Unidad Acadêmica en Estudios del Desarrollo, UAZ. Con la investigación Go­bernanza transcompleja y estratégica para educación migrante y del Sistema Educativo Zacatecano.

-ES UN hombre notable, un científico -dice doña Petra-. Y la Fiscalía no ha dicho esta boca es mía, cuando es un caso que se debe de informar a la opinión pública para hacer presión a sus captores y lo dejen en libertad: así pasó con el José López, papá del niño wixárica, Yuawi que promocionó al MC; también con la familia del militar y con el Pedro Ávila Rodríguez, primo hermano de los Monreal Ávila y sus acompañantes trabajadores de la Corona, que fueron libe­rados sanos y salvos: de no haber dado a conocer sus desapariciones forzadas, muy probablemente no vivieran para contarlo-.

-RUEGO a mi Padre Dios por que pronto aparezca el señor rector de la Universidad Internacional Ignacio Castro López, don José Ignacio Castro Guijarro, sano y salvo.

-OJALÁ y así sea, madre Teresa, de lo contrario se va a enrarecer más este ambien­te de terror y de ignominia que tanto daño a causado a todo Zacatecas-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.