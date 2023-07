David Monreal no Tiene Interés en Sacar a Flote el Estado: Adame

“Mientras Estados Vecinos Progresan, Zacatecas no Tiene Rumbo”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, declaró a Página 24 Zacatecas que, como dijo el presidente del PRD, Ray­mundo Carrillo, el estado no tiene rumbo y seguimos en la misma sintonía de que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, no puede o no quiere sacar a flote el estado, ni ordena su sistema de gobierno.

Por desgracia esta situación se ha dado desde el inicio de su administración y no se toma un rumbo, no hay fuentes de empleo argumentando que la inseguridad es uno de los factores presentes.

“Vemos que en otros estados, colindantes con Zacatecas, como Jalisco, Aguasca­lientes, Nuevo León y Coahuila se están instalando corredores industriales de gran importancia y Zacatecas no ve por donde, no hay por donde puedan llegar algunas empresas. Nosotros teníamos el proyecto de la aduana pero desgraciadamente sigue sin firmarse, ahí se iban a generar muchos empleos”, comentó.

Faustino Adame aseveró que no existe interés por parte de David Monreal para dar un rumbo y señaló que la situación se le está yendo de las manos ya que prácticamente desde que es gobernador no hay señales de avance. Las dependencias no atienden, los municipios están abandonados y sola­mente existen simulaciones de arreglos de carreteras.

“En la cuestión de Salud el estado anda muy mal, prácticamente en todos los ám­bitos estamos mal, se centraliza el poder en pocas manos y le dan mucha fuerza, de parte del gobierno del estado a Verónica Díaz Robles, delegada del Bienestar, que tiene las manos metidas en el gobierno del estado y no aterrizan los programas como deben de ser”, tronó.

Adame Ortiz lamentó que no se vea espe­ranza para que las cosas en el estado puedan mejorar y señaló que desde un inicio se ven las ganas de los gobernadores si tienen ganas de trabajar y servir a la gente.

“Pero ahora es al contrario, se sirven de la gente a ver qué es lo que se pueden llevar, podemos esperar cosas peores, no tienen rumbo, no aterrizan las cosas y no se ven los programas como se debería, lo único que funciona son los programas federales y en Zacatecas no se está generando prácti­camente nada”, finalizó.