A Casi dos Años, el Gobierno de David no Despega: Eliezer Name

“En Fresnillo, Muchos Negocios Están Cerrados por la Inseguridad”

Por Rubén Palomo Macías

Eliezer Name Zapata, profesor de educa­ción media superior y periodista indepen­diente, declaró a Página 24 Zacatecas que lo que pasa en el estado zacatecano es lamentable: los indicadores señalan que, solamente en Fresnillo, existen un sin número de empresas cerradas, pequeñas y medianas como zapaterías, peluquerías y comercios que a final de cuentas son importantes fuentes de trabajo.

“Es la base real que muchas veces mantiene una economía, si vamos a Aguascalientes podremos ver una deto­nación porque esas empresas pequeñas y medianas están subsistiendo. Lamen­tablemente la inseguridad que continúa en Zacatecas, aunque diga el gobernador que no es verdad, sigue habiendo una inseguridad y continuamos en el sótano: el lugar 32.

«Aunque digan que hay generación de empleo yo no veo eso, siguen egresando generaciones de profesionistas pero no se gana nada, no hay empleos para ellos, andan a veces manejando un taxi, vendiendo hasta fruta picada, este gobierno no ha logrado detonar la generación de empleo ni la seguridad para que se abran empresas”, añadió.

Eliezer Name apuntó que muchas per­sonas continúan emigrando en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para las familias y eso se puede ver en estados vecinos que señalan que muchos zacatecanos se están yendo a para abrir empresas y comercios.

“El sector turístico también está golpea­do, el ámbito educativo es otro de los afec­tados, necesitamos continuar impulsando la educación desde los niveles básicos, el gobierno federal acaba de quitar algunas materias como civismo que era la que nos permitía tener valores que son los que le hacen falta a esta sociedad actualmente. No seamos ingenuos, este gobierno que va para su segundo año no ha podido despegar, seguimos en el sótano así diga lo que diga el gobierno del estado, eso se refleja en la realidad que manejan las encuestas”, finalizó.