Mi Jardín de Flores

Profesionistas Manejando Taxis o Vendiendo Fruta

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Aunque digan que hay generación de empleo yo no veo eso, siguen egresando generaciones de profesionistas pero no se gana nada, no hay empleos para ellos, andan a veces manejando un taxi, ven­diendo hasta fruta picada; este gobierno no ha logrado detonar la generación de empleo ni la seguridad para que se abran empresas’: Eliezer Name Zapata.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 13 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Gobierno de David no Despega

FALTAN poco menos de dos meses para que don David Monreal Ávila cumpla su primer tercio de gobierno, y los problemas de violencia, inseguridad, desempleo y educación no sólo persisten sino que van en aumento.

HOY, viernes, por ejemplo, nuestra com­pañera Nallely de León Caraza nos trasmite lo que informó don Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Esta­do: ‘Durante el primer trimestre de 2023, aumentó el número de desaparecidos en comparación a los mismos meses de 2022.

‘Y DE ABRIL a junio de 2022, desapa­recieron 54 personas, mientras que en los tres mismo meses pero de 2023, fueron 102 personas’, aumentó casi un 100%.

-SE ME hacen muy poquitos los desapa­recidos casi a diario se cometen, yo creo que el Murillo rasuró las cantidades-.

-ES COSTUMBRE que hagan eso: por cierto, sobre homicidios dolosos no informó nada-.

“EN DENUNCIAS penales -continúo-también hay aumento: ‘En el primer semes­tre de 2022, fueron 7 mil 540, mientras que en el primer semestres de este 2023, fueron 7 mil 988’.

POR OTRA parte, don Francisco José Murillo resaltó el fracaso que han tenido al no poder aprehender a los prófugos don Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe, y su señora esposa María de Jesús ‘Susy’ Solís, acusados por el propio señor fiscal de haberle arrancado la vida al joven y brillante abogado Raúl Calderón Samaniego, el 1 de enero de este año.

SEGÚN EL señor fiscal, las órdenes de aprehensión están en el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales, en la Alerta del Servicio de Seguridad Diplomática, en la Búsqueda de Registros Criminales Fugiti­vos, en la Alerta Migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y la Interpol, entre otras instancias judiciales.

-EL PELÓN Murillo -toma la palabra doña Petra- se quiere desafanar, él le dio chance que se pelaran el Julio César y la ‘Susy’, eso está clarísimo-.

-LO QUE sucede -dice don Roberto- es que esa fue la orden que le dio David al fiscal: que los dejara fugar, pues es obvio que Julio César y su esposa son los asesinos de Raúl Calderón, las investigaciones que hizo Murillo, lo dicen los propios diputados que desaforaron al alcalde de Guadalupe, son contundentes: ellos son cómplices en el asesinato del ‘Rul’, como le decían sus ex­compañeros integrantes de Los Románticos de Zacatecas y corre el rumor muy fuerte, que Julio César no será detenido mientras David sea el gobernador, igual va a pasar con su hijo Leo, también acusado de asesi­nato: por fuentes muy confiables me enteré que la familia de Jorge Iván fue amenazada por emisarios de David-.

-SI ES cierto lo que le filtraron, don Ro­berto, don David, al final de su gobierno la pasará muy mal, pues ya no tendrá fuero-.

-DON ELIEZER Name Zapata, profesor de educación media superior y periodista, es otra de las personas que dan el grito de alerta por la violencia y la inseguridad que ha echado raíces en Zacatecas, desde que don Alejandro les abrió las puertas del estado a los Malos Organizados.

“EN ENTREVISTA con nuestro com­pañero Rubén Palomo Macías, don Eliezer Name lamenta que en Fresnillo un numero importante de empresas estén cerradas a causa de tanta inseguridad: comercios de toda índole, además de zapaterías y pelu­querías han bajado sus cortinas.

“REITERA que ‘esos negocios son la base real que muchas veces mantiene una economía, si vamos a Aguascalientes podremos ver una detonación porque esas empresas pequeñas y medianas están sub­sistiendo. Lamentablemente la inseguridad que continúa en Zacatecas, aunque diga el gobernador que no es verdad, sigue habien­do una inseguridad y continuamos en el sótano: el lugar 32.

‘AUNQUE digan que hay generación de empleo yo no veo eso, siguen egresando generaciones de profesionistas pero no se gana nada, no hay empleos para ellos, andan a veces manejando un taxi, vendiendo hasta fruta picada, este gobierno no ha logrado detonar la generación de empleos ni la se­guridad para que se abran empresas.

‘MUCHAS personas continúan emigran­do en búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo para las familias y eso se puede ver en estados vecinos que señalan que mu­chos zacatecanos se están yendo para abrir empresa y comercios:

‘EL SECTOR turístico también está golpeado, el ámbito educativo es otro de los afectados, necesitamos continuar impulsan­do la educación desde los niveles básicos, el gobierno federal acaba de quitar algunas materias como civismo que era la que nos permitía tener valores que son los que le hacen falta a esta sociedad actualmente. No seamos ingenuos, este gobierno que va para su segundo año no ha podido despegar, seguimos en el sótano así diga lo que diga el gobierno del estado, eso se refleja en la realidad que manejan las encuestas’.

“PUES sí es cierto: dos años y el gobiernito del David no ‘despega’, y, como dijo don Teo­filito: ‘ni despegará’, si ‘El Pinocho de Ber­nárdez’, hasta viajó al extranjero a conseguir inversionistas para atraer empleos y fracasó, ¿creen ustedes que el David que nomás viaja a la Ciudad de México a pedirle chiche al gobierno federal, va a atraer inversionistas?”.

-POR supuesto que no, doña Petra: David debe de mejorar su manera de gobernar, de lo contrario cuando llegue la revocación de mandato, chupará Faros-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-