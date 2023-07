“El Gobierno del Estado Incumple el Pago que le Corresponde de la la Feria Agrícola del año Pasado”

Le Corresponde en 25% y no lo ha Liquidado: Jorge Miranda

Por Rubén Palomo Macías

Durante la entrega de programas agro­pecuarios, realizado por el ayuntamiento municipal de Zacatecas, el alcalde del municipio, Jorge Miranda Castro, comentó que el Gobierno del Estado ha incumplido con el pago de 25%, que le corresponde, de la Feria Agrícola, realizada hace casi un año.

“Ahorita que iban llegando, estoy entera­do totalmente de lo que sucede en el muni­cipio, me abordaron un grupo de producto­res de varias comunidades y me dicen que lamentablemente la Secretaría del Campo no ha hecho su aportación de 25% de la Feria Agrícola que hicimos el año pasado donde se entregaron una cantidad impor­tante de recursos de implementos agrícolas donde la mitad la aportan los beneficiarios, el 25% el municipio y el otro 25% el esta­do”, mencionó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación.

El presidente aseveró que se ha estado informando al secretario del Campo, Jesús Padilla, de la situación tan grave ya que en algunos casos se está exigiendo a los productores la devolución del implemento agrícola adquirido y la respuesta del secre­tario es que existe un tema interno que está por destrabarse.

“Yo espero que ese tema se destrabe a la brevedad porque para nosotros es muy importante que sigamos sumando esfuer­zos con el gobierno del estado para poder multiplicar obras, acciones y beneficios a favor de la comunidad. La falta de ese pago está afectando a 250 productores, aproximadamente”, señaló.

El alcalde aclaró que la entrega de progra­mas agropecuarios, realizada el día viernes, es meramente del municipio de Zacatecas con entrega de avena y paquetes bovinos y porcinos, ya que es una población objetivo distinto con una inversión de más de millón y medio de pesos.

“El tema del adeudo es de burocracia interna en el gobierno del estado, no le he informado la situación al gobernador esperando que lo puedan resolver a la bre­vedad. Cada vez que veo a Jesús Padilla le comento de la situación y sigo en la espera de que esto se pueda resolver a la brevedad, lamentablemente ya es casi un año de esta situación, que se está tornando grave, y los productores saben que es por parte de incumplimiento del gobierno del estado”, finalizó.