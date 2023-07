“Empresas Tienen Desconfianza de Abrir Espacios a Personas con Discapacidad

La Cervecera Corona es una de Ellas: Miriam García

Por Rubén Palomo Macías

Miriam García Zamora, titular del Instituto de la Inclusión del Gobierno del Estado, informó a Página 24 Zacatecas que han tenido acercamiento con la empresas en el estado para abrir espacios a personas con discapacidad y que puedan tener un empleo, sin embar­go los empresarios aún están cerrados a poder brindar estos espacios dentro de sus proyectos.

“Más por el tema del miedo a tener un empleado con discapacidad, yo les insisto mucho a los empresarios a que se den la oportunidad de tan solo capacitarlos o re­cibirlos y ver las capacidades que tienen las personas. No les vamos a llevar a una persona con una discapacidad que limite sus funciones para un empleo y es muy importante que esto se transmita a los empresarios para que se den la oportuni­dad de recibir a las personas”, comentó.

La titular del instituto señaló que en la Cervecera Corona se menciona que una limitante para recibir personas con dis­capacidad es el tema de la seguridad, sin embargo los empresarios creen que por tener una condición, por ejemplo estar en una silla de ruedas, compromete dicha seguridad, sin embargo no es de tal forma.

“Es el hecho de hacer conciencia de que nosotros, los discapacitados, también nos podemos adaptar a la situación y a las condiciones. La contabilidad es de 20 empresas que han abierto espacios para personas con discapacidad, lamen­tablemente captan a dos o tres personas, no es muy notorio. Nosotros insistimos en que las empresas deben ser abiertas para capacitar a las personas y que vean si son aptas o no, no queremos que se incluyan de forma forzada pero que los empresarios vean las capacidades que podemos tener. Hay personas sordas que pueden moverse muy bien, hay personas con discapacidad visual que pueden rea­lizar otras funciones con las manos y en cuestión motriz la única limitante es no poder estar de pie pero cualquier cosa la podemos hacer”, finalizó.