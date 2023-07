Mi Jardín de Flores

El Perverso David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘’Hay que modificar al poder judicial de nuestro país, que sirva el poder judicial no sólo para los ricos, sino también para el que menos tiene’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 14 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Perverso David Monreal

¡VÁLGAME DIOS, qué barbaridad!, el señor gobernador, don David Monreal Ávila, presume mucho sus llamadas Ferias Agropecuarias, en donde productores del campo pueden adquirir desde una azadón hasta un tractor a mitad de precio; sin embargo ahora resulta que don David ha vuelto a hacer otra de las suyas y, a casi un año de llevar a cabo la Feria Agropecuario 2022, se descubrió ofi cialmente, por boca de don Jorge Miranda Castro, presidente municipal de Zacatecas, que don David no ha pagado a vendedores de productos agrícolas participantes la parte que le corresponde: 25% del importe de todas las compras que productores hicieron.

Y LOS productores agrícolas están en peligro de que no solamente les recojan los productos adquiridos, sino que les embarguen algunos de sus bienes, todo esto porque don David no ha pagado ese 25% que le corresponde, mientras que don Jorge pagó su 25% correspondiente religiosamente: ya se va a cumplir un año que se llevó a cabo la susodicha Feria Agropecuaria 2022, y don David no ha pagado ni un céntimo, ¡que gobernador tan truculento tenemos, Dios de mi Vida!

-ASÍ es de ojete el David -responde doña Petra-, le gusta hacer sufrir a la gente, es muy maldito: yo creo que está enfermo de la mente porque actúa de manera perversa: nada de que ‘amor con amor se paga’, el David paga el amor con desamor, ejemplo es la Sarita a la que tanto hace sufrir con su comportamiento lujurioso y libidinoso; yo no soportaría su traición marital ni un minuto-.

-ESTA situación del 25% no pagado por David -toma la palabra don Roberto-, es por lo que el alcalde se nota muy preocupado porque la gente que salió ‘benefi ciada’ teme que los vendedores les embarguen bienes y les quiten lo adquirido, no sé por qué David tiene esa costumbre de hacer sufrir a la gente, así lo hacía cuando era presidente municipal de Fresnillo-.

-HOY, sábado mientras desayunaba y leía la edición de hoy de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, recordé que publicamos ese evento de 2022; lo busqué en mis archivos y lo encontré, para darnos una mejor idea de cómo funcionó ese programa en diciembre de 2022, se los voy a leer, dice:

‘CON APOYOS directos al campo, el alcalde de Zacatecas, Dr.

Jorge Miranda Castro, y el gobernador del Estado, David Monreal Ávila, encabezaron la Feria Agropecuaria y la entrega de benefi cios del programa de Concurrencia con Municipios 2022.

‘MIRANDA CASTRO informó que el objetivo de dicha feria es detonar el desarrollo económico y social de las 22 comunidades rurales del sector primario, agrícola y ganadero de la Capital de la Transformación.

‘HOY COMO nunca se había apoyado a las 22 comunidades que tiene la Capital”, expresó el primer edil.

‘DURANTE la Feria Agropecuaria participaron 200 productores en la comunidad de El Visitador, a donde acudieron 20 casas comerciales con diferentes implementos agrícolas y ganaderos.

‘ASIMISMO, benefi ciaron a 88 productores y productoras con una inversión total de 4 millones 554 mil pesos, de los cuales 994 mil 125 pesos corresponden al municipio de Zacatecas.

‘ENTRE LOS apoyos entregados se encuentran líneas de conducción de agua, implementos agrícolas y ganaderos, y llantas para tractor.

‘TAMBIÉN se brindará de infraestructura básica y equipo agropecuario en las comunidades de La Pimienta, La Escondida, Cieneguillas, El Maguey, Rancho Nuevo, Miguel Hidalgo, El Molino, Las Chilitas, El Orito, entre otras, siendo 18 las benefi ciadas.

‘EL GOBERNADOR del estado, David Monreal Ávila, mencionó que continuarán los apoyos para los productores de la Capital de la Transformación, ya que el campo es de oportunidad.

‘INFORMÓ que para 2023 se establecerá un programa peso a peso, para que todas y todos los productores puedan tener acceso.

‘A SU vez, dijo, planteará al alcalde Jorge Miranda Castro aumentar el apoyo para agricultores y ganaderos de la Capital en un 300%, lo que representa 30 millones de pesos aproximadamente’.

“HASTA aquí la nota publicada en nuestro Diario en diciembre de 2022; y hoy, don Jorge Miranda muestra su molestia de esta manera:

‘AHORITA QUE iban llegando, estoy enterado totalmente de lo que sucede en el municipio, me abordaron un grupo de productores de varias comunidades y me dicen que lamentablemente la Secretaría del Campo no ha hecho su aportación de 25% de la Feria Agrícola que hicimos el año pasado donde se entregaron una cantidad importante de recursos de implementos agrícolas donde la mitad la aportan los benefi ciarios, el 25% el municipio y el otro 25% el estado.

‘YO ESPERO -prosiguió don Jorge- que ese tema se destrabe a la brevedad porque para nosotros es muy importante que sigamos sumando esfuerzos con el gobierno del estado para poder multiplicar obras, acciones y benefi cios a favor de la comunidad. La falta de ese pago está afectando a 250 productores, aproximadamente’, subrayó y terminó el alcalde de Zacatecas:

‘EL TEMA del adeudo es de burocracia interna en el gobierno del estado, no le he informado la situación al gobernador esperando que lo puedan resolver a la brevedad. Cada vez que veo a Jesús Padilla le comento de la situación y sigo en la espera de que esto se pueda resolver a la brevedad, lamentablemente ya es casi un año de esta situación, que se está tornando grave, y los productores saben que es por parte de incumplimiento del gobierno del estado’.

“¡AY NO!, con el gobiernito del David no gana una más que puras vergüenzas, con el Tello salimos de Guatemala, pero con el David entramos a Guatepeor”.

Los Asesinatos no Ceden

“Y MIENTRAS, los asesinatos continúan formando ríos de sangre, una mujer que a plena luz del día caminaba por la avenida México, colonia Los Gavilanes, en la cabecera municipal de Guadalupe, fue acribillada a balazos, muriendo ahí mismo en el acto. Y, por supuesto, los asesinos no fueron detenidos.

“EN LA capital del estado, un grupo de narcosicarios llegó en varios vehículos, frenó frente a una casa ubicada en la calle Primera de Mayo esquina con Aquiles Serdán, colonia CTM, sacaros sus pavorosos cuernos de chivo y dispararon a la fachada del domicilio, la cual dejaron como queso gruyere para enseguida abandonar el lugar echando balazos al aire, demostrando así su alto grado de impunidad.

Las Desapariciones Forzadas

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, hoy sábado publicamos las Cédulas de Búsqueda de: JUAN ERNESTO MARES HERNÁNDEZ de 25 años, desaparecido en Guadalupe, Zacatecas, el 16 de junio del presente año, y VÍCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, de 55 años desaparecido 10 de julio de 2023, en Ciudad Juárez Chihuahua.

“PUES a querer y no la sangre zacatecana sigue corriendo y ahora hasta los zacatecanos son desaparecidos forzadamente en otros lugares como por ejemplo el Víctor López que lo esfumaron en Ciudad Juárez, Chihuahua”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.