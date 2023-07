“Para mí lo más Importante es que Haya Justicia Para Nuestro País’’: Claudia Sheinbaum en Nayarit

Bahía de Banderas, Nayarit a 15 de julio de 2023. – ’’En mi corazón y en mi conciencia, para mí lo más importante es que haya justicia para nuestro país, justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para los adultos mayores, que el poder judicial sea realmente un poder que enarbole la justicia en nuestro país’’, aseveró Claudia Sheinbaum como una de las razones por la cual hoy es parte del proceso de Definición de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, pues garantizó que solo con la continuidad de la 4T se puede lograr el país con el que siempre se ha soñado.

Frente a simpatizantes nayaritas destacó que la Cuarta Transformación se trata de una nueva manera de gobernar que busca generar bienestar para todas y todos, pero en especial para quienes más lo necesitan, ‘’este es un movimiento social, que nació desde abajo, que viene trabajando desde hace muchos años por el bienestar del pueblo de México’’.

’’La Cuarta Transformación justo lo que representa es que todas aquellas zonas que por alguna u otra razón han estado olvidadas del gobierno estén en el centro del gobierno, eso es la esencia de la Cuarta Transformación’’, destacó.

En este sentido, comentó que es importante que a través de la unidad con las mexicanas y los mexicanos se cierre toda posibilidad de que el pasado regrese, pues ya se ha demostrado que desde sus gobiernos, solo unos cuantos son quienes se ven beneficiados, por lo que es indispensable evitar que haya regresiones como lo desea el bloque opositor, liderado por personajes como Vicente Fox, Felipe Calderón, entre muchos otros, pues ellos solo representan la corrupción.

‘’Nosotros no queremos regresiones al pasado, que nuestro país vaya para atrás como cangrejo, queremos que el país vaya para adelante y yo vengo luchando con el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes’’.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de seguir fortaleciendo la esperanza de México a través de la Transformación, pues únicamente con la llegada de la 4T se ha logrado abrir los grandes derechos del pueblo pues ‘’en México ya no gobierna un grupo minoritario que veía por sus propios intereses, en México ya no gobierna un grupo que se dedicó a privatizar los recursos y las empresas de la nación, en México ya no gobierna un grupo que se dedicó a utilizar los recursos públicos para su beneficio, el principal protagonista de la Cuarta Transformación es el pueblo de México’’.

Al respecto, Sheinbaum Pardo enlistó una serie de derechos fundamentales que solo han tenido garantía con la 4T como es el caso de la educación, la salud, el acceso a un trabajo y salario dignos, entre otros, haciendo especial énfasis en el derecho de las mujeres de participar de manera activa en la vida pública de México.

’’Este no es un asunto solo de mujeres, también es de hombres, sabemos que el tiempo del México del machismo también debe de quedar atrás como el México del neoliberalismo’’.

Previo a su encuentro con el pueblo de Nayarit, Sheinbaum Pardo aprovechó su visita a la entidad para reunirse con empresarios del sector turístico con quienes compartió su visión para el desarrollo; además, para escuchar las propuestas para la entidad, a la cual describió como una zona con un gran potencial.

Asimismo entabló una plática con artesanos y artesanas de la región, con quienes resaltó la importancia de seguir luchando por la defensa de los pueblos originarios