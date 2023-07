El Gobernador Debe Tomar en Cuenta que se Debe a la Gente: Adán González

“Es un Error que David Mantenga en Cargos a Gente que no Trabaja”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente estatal del FPLZ, aseguró a Página 24 Zacatecas que se tiene que revisar y realizar una valoración, en todos los aspectos, de los funcionarios y el gabinete del gobierno del estado. Funcionario que no cumpla o que no quiera cumplir debe irse, aseveró.

“Lamentablemente los funcionarios o el gobierno toman las críticas como agresiones, cuando deberían de escuchar a la gente y actuar. Como dice el dicho, cuando el río suena es porque algo lleva, creo que es muy importante que esto se tome con seriedad, no puedes estarte defendiendo mediáticamente o queriendo llevar la contra ante algo que es visible en todos los aspectos. Los indicadores en empleo y las oportunidades están bajas, en el campo estamos llegando al fin del ciclo de lluvia y no vemos a ninguna autoridad que se preocupe”, apuntó.

Adán González consideró que así como hay funcionarios buenos existen otros que no han cumplido y se debería continuar con la solicitud de revisar su trabajo. Además comentó que no considera que haya indolencia por parte del gobernador del estado, David Monreal Ávila, sin embargo existen favores y compromisos políticos que rebasan a las obligaciones por cumplir con un compromiso social.

“Creo que el gobernador debe tener en cuenta que se debe a la gente y que lo fundamental y lo principal es la gente, no puede haber un interés por encima de esa gente. Yo puedo invitar a alguien a trabajar pero el hecho de que haya amistad o alianza política y que no se cumpla con lo que se pide es un error mantenerlo ahí. El gobierno debe actuar con más sentido de responsabilidad, con más criterio y exigir cuentas, funcionario que de buenas cuentas que continúe y si no a corregir y cambiar la estrategia”, finalizó.