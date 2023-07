Mi Jardín de Flores

¿No Andarían Mariguanos?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Vamos a cumplir con todos los orde­namientos legales y las decisiones de los organismos electorales, pero lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad de mani­festación, de expedición, la libertad de réplica, el derecho a disentir, de todas maneras vamos a respetar y acatar esas recomendaciones’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 18 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

GRACIAS A mi Padre Dios no hubo una matazón: ¿cómo es posible que en Fresnillo, a plena luz del día y en el centro de la ciu­dad unos señores militares, que están para proteger a los ciudadanos, hayan disparado a una camioneta en la que estaba una familia dentro?

-SEGÚN nuestro compañero reportero, Margarito Juárez González -contesta doña Petra-, la camioneta estaba estacionada y no había razón para que le dispararan, ¿no andarían mariguanos? Ya ven que a muchos de ellos les gusta la maldita yerba esa-.

-LA INFORMACIÓN es muy escueta -toma la palabra don Roberto-, lo cierto es que la camioneta GMC Yukon negra estaba estacionada en la avenida Enrique Estrada, esquina con la calle Cuitláhuac, en el centro de la ciudad, frente a una farmacia, cuando soldados del Ejército Mexicano le dispararon.

“LE DESTROZARON a la camioneta el medallón trasero de tres balazos, pero, afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar; ya me imagino el terror, la angus­tia, la desesperación que vivió esa familia al sentir como cerca de ellos pasaban los balazos de alto calibre.

“SEGÚN manejaron las autoridades, todo se debió a una ‘confusión’, ¡que no mamen!, ¿cuál confusión si la Yukon se encontraba estacionada? En esta ocasión no hubo el ‘paro’ de que dispararon porque le ordena­ron frenara y el conductor no obedeció la orden y por eso dispararon; dicen que hubo una ‘confusión’, pero yo creo que más que confusión fue un alucine, debieron de ha­cerles el antidoping porque, como dice doña Petra, tal vez andaban bien ‘pachecos’; de­ben de investigar y sancionar drásticamente al o los responsables, no basta conque sus superiores se hayan comprometido a pagar los daños y tan tan, tendrán que imponer una drástica sanción, incluso, el cese, se pasaron de verdolagas, la verdad”.

Seguimos sin Despegar con Este Gobierno

“EL INSTITUTO de Información Esta­dística y Geográfica de Jalisco, informa que Zacatecas está entre los estados del país que en junio pasado tuvieron un descenso de nuevos patrones registrados ante el IMSS, con -0.27%, apenas -0.33% del Estado de México y de -046% de Guerrero, ¿qué opi­nan ustedes al respecto?”.

-ES CLARÍSIMA que seguimos sin despegar con este desgobernador que lo único que hace es recorrer el estado para embriagarse y pararse el cuello entregan­do los apoyos que manda mi ‘cabecita de algodón’; eso no es gobernar, para hacer ese jale está la Verónica Díaz Robles y los servidores de la nación.

“POR ESE agandalle y valemadrismo, su Gabinete está completamente suelto y por eso se la pasan en la hueva y sin resolver los problemas más apremiantes: ¿qué pasó con sus susodichos cuatro ejes rectores: Minería, Turismo, Campo e Industria’, con los que el huevón del David iba a gobernar?-.

“ANDAN pa’la ching… (censurado) esos cuatro ejes: la principal minera, Peñasquito, sigue en huelga; el Turismo continúa en el tobogán con el Le Roy Barragán Ocampo, que no la hace; el Campo está completamen­te arruinado con el Jesús Padilla Estrada, la Industria que pasa por su peor época, con el Rodrigo Castañeda Miranda, un secretario de Economía que se la pasa en la fiaca y en el cotorreo.

“PERO EL David ni por equivocación los pone a trabajar; hasta a él se le olvidaron las ganas de chambear, recuerdo cuando se comprometió a rescatar a Zacatecas de la agonía, pero ahora vemos que lo que quiere es que muera para, como los buitres, saciar su intenso apetito de poder y dinero; ahí están los datos que hoy publica nuestro Dia­rio Página 24: Zacatecas antepenúltimo lugar en el registro de nuevos patrones ante el IMSS ¡qué vergüenza!”.

-A USTED le da vergüenza -responde don Roberto-, también a la madre Teresa, a miles de zacatecanos y a mí pero a él no, David no tiene vergüenza ni dignidad, no las conoce, por eso también está catalogado como el gobernador más corrupto de México-.

Fallas en la Información Sobre Desaparecidos

-DON LUIS Medina Lizalde, un político de izquierda de toda la vida, que ha sido diputado federal y local, lamenta que el go­bierno de don David Monreal también esté fallando en la información, sobre todo con la de los desaparecidos, lo que provoca que muchos de ellos no puedan ser rescatados a tiempo:

‘CONOZCO –dice don Luis Medina-amigos que viven la desgracia de que alguno de sus hijos ya no apareció. Lo que creo que debemos hacer es buscar mecanismos de respuesta eficaces y se debe partir de que el hecho de que las primeras horas son deci­sivas para localizar a los delincuentes. Creo que debería generarse un mecanismo de alerta rápida para que cada que se conozco de la sustracción de un joven la población esté alerta’.

Y RECOMIENDA que las fotos de las personas desaparecidas deben subirse de inmediato al internet para que circulen de forma rápida; pero además existe mucha ineficiencia porque ‘la autoridad deja un vacío informativo muy grave y deja a la sociedad especulando, algo que atribuye a que se pierda la confianza en las insti­tuciones. Les queda muy grande la tarea informativa a las autoridades, solamente reportan los hechos y no informan a la so­ciedad datos fundamentales para entender lo que está pasando:

‘DIARIO –dice el señor Medina- es­tamos viendo lo mismo en los medios, desapariciones, robos de autos y hechos así, sin embargo si la sociedad no tiene información no se va a poder dar la co­laboración que piden las autoridades con la sociedad civil. Siempre estamos como las mulas, dando vueltas a la noria, y llega un momento en que la información de los medios pierde relevancia por la repetición de las cosas’.

-’EL OSO’ tiene razón -dice doña Petra- , pero además son como noticias sin alma, las autoridades omiten muchos datos de los casos sin tomar en cuenta que el redactor necesita las cinco preguntas básicas para hacer un buen trabajo: qué, quién, cuándo, dónde y por qué.

“PORQUE a los reporteros de policía se les obstruye mucho su trabajo, la informa­ción de los jefes de prensa debe de contener los datos necesarios y no simples machotes a los que solamente les cambian los nombres como lo hacen en la sección de sociales; no soy experta en el tema pero escucho a los que saben el oficio, sobre todo a los viejos periodistas.

‘Se las Chupo’, Dijo el ‘Monris’

“CAMBIANDO de tema: ¿ya vieron el video que publica nuestro Diario, en la que sale el ‘Monris’ diciendo que se las chupa a los jóvenes?”.

-SÍ, Y habló con voz muy a las de acá; anoche estuvo de risa la plática en La Sierra (la cantina más famosa de Chalchihuites), todos asegurando que Ricardo ya salió del clóset y, sí, platicaron que con razón siempre anda acompañado de chavitos y, a manera de cotorreo, dijeron que Ricardo, por cada voto de los jóvenes les iba a dar una chupada, jajaja… comentaron que, como ya se aburrió de dar, ahora anda recibiendo-.

-NO ENTIENDO-.

-PUES ES mejor que ni entienda madre, Teresa, pero a todo indica que al ‘Monris’ ya le gusta la Coca-Cola hervida: no le puedo explicar, pero vea el video, sale en nuestro Diario-.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.