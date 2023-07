Las Secretarías del Campo, Economía, Turismo, Obras Públicas, Agua y Medio Ambiente no Funcionan: Teodoro Turned

“Por eso el Gobierno de David Está en los Últimos Lugares”

Por Rubén Palomo Macías

El analista político, Teodoro Turned Saad, declaró a Página 24 Zacatecas que el gobierno del estado se encuentra en últimos lugares de aceptación y con indicadores muy bajos en desarrollo ya que al gobierno le ha faltado carácter y tener una buena administración pública.

“Sabemos que la inseguridad es un tema primordial pero también la generación de fuentes de empleo, no se ven obras realmente que beneficien a la sociedad, no se ve la generación de obra que ayude a crear empleos con las constructoras de Zacatecas y eso afecta la imagen del gobernador. Indiscutiblemente él podrá ser un buen gobernador pero su equipo de trabajo no está haciendo lo condu­cente para que se logren las metas que se especificaron en el plan de desarrollo estatal”, apuntó.

Turner Saad señaló que eso es bien sabido por la gente y no solamente son opiniones individuales ya que hay afectaciones en todas las aristas como en los comercios, la hotelería y demás áreas sociales. Son muchos actores que implican que al gobierno le falta más ad­ministración pública y reiteró que esto es consecuencia de la falta de compromiso de los funcionarios del gabinete.

“Los cambios en el equipo de trabajo del gobernador es lo correcto, si yo fuera el gobernador les daría un tiempo límite para que den resultados y si no es así hay que cambiarlos. Es una situación que afecta a la administración pública, no saben bajar los recursos, están atados a la autocracia del gobernador y hay muchos vértices que detallar”, agregó.

Finalmente Teodoro Turner señaló que se requieren cambios urgentes en la Secretaría del Campo, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Obras Públicas y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

“Son gente que realmente se les ha dado la oportunidad de administrar recursos pero no se ve el impacto social dentro del estado de Zacatecas, no se ven gene­raciones de empleo, condiciones para los comerciantes pero sí para los allegados al gobierno, quienes terminan siendo los beneficiados”, remató.