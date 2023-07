Llama José Narro a no Tomar Bodegas por la Falta de Entrega de Fertilizantes

“Afectaría la Llegada y Entrega del Producto”

Por Rubén Palomo Macías

José Narro Céspedes, senador de la República, hace un llamado a los pro­ductores agrícolas del estado para no realizar tomas de bodegas por la falta de entrega de fertilizantes y semillas, comentó que esto podría tener afecta­ciones en la llegada y repartición de dichos insumos para los campesinos.

“Hacemos el planteamiento para revisar los padrones del Bienestar e incorporar a muchas personas que están fuera; en el estado cerca de 50% de los productores rurales están fuera y necesitamos ver la manera de incor­porarlos al programa de producción para el Bienestar que es la columna vertebral de los programas de apoyo para el campo del gobierno federal. Si estás fuera de ese programa pues estás fuera de los demás programas, prácticamente, si estás adentro tiene derecho al fertilizante, a la semilla, a la asistencia técnica y a lo que se plantea en las reglas de operación”, declaró para Página 24 Zacatecas.

Narro Céspedes pidió que se inicie con la entrega de los fertilizantes esperando que llueva en las próximas semanas y se permita que la superficie del estado esté en condiciones de sembrarse. Agregó que se debe agilizar el proceso para la entrega de semillas y fertilizante.

“Vamos a hacer gestión para que se puedan agregar beneficiarios a los pa­drones y se reciban los apoyos, estamos trabajando para que eso le llegue a los productores. Ya estuvieron llegando camiones a la zona norte del estado y ahí se está cerrando el ciclo de entrega de fertilizantes y esperamos que esta semana se haga el abasto de más de 50% para atender al padrón de beneficiarios y recuperar al estado como líder en la producción frijolera nacional”, comentó.

El senador reiteró el llamado a los campesinos para que no se tomen las bodegas de fertilizantes porque eso generará que no se realice una correcta distribución de los insumos y el restante de fertilizantes corre el riesgo de no llegar.

“No tenemos mucho tiempo para lo­grar que llegue el agua y la gente cuente con su semilla y el fertilizante, con eso se podría generar un doble gasto en la siembra, es doble gasto en diésel, desgaste de maquinaria, operadores y se duplican los costos de producción para el campo”, finalizó.