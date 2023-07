Mi Jardín de Flores

Aumentan las Desapariciones Forzadas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 19 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tan­to te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Peor Mandatario del País

EN TODO Chalchihuites y amistades que tengo en la capital del Estado, no hay quien diga que don David Monreal Ávila esté haciendo un buen gobierno; y leo que a nivel nacional está calificado como el peor mandatario del país.

POR ESO no me sorprende que don Teodoro Turner Saad, prestigiado analista político, en entrevista con nuestro compañe­ro Rubén Palomo Macías, que hoy miércoles publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, haya declarado que el señor gobernador tie­ne un pésimo gabinete y que es urgente que haga cambios de titulares en la Secretaría del Campo, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Obras Públicas y Secretaría del Agua y Medio Ambiente:

‘SON GENTE –subraya don Teodoro- que realmente se les ha dado la oportunidad de administrar recursos pero no se ve el impac­to social dentro del estado de Zacatecas, no se ven generaciones de empleo, condiciones para los comerciantes pero sí para los alle­gados al gobierno, quienes terminan siendo los beneficiados’.

-¡ÁMONOS, los dejó barridos y trapea­dos! Ora si que ni a cual irle: todos están cortados por la misma tijera, incluyendo el David-.

-PUES SÍ porque recordó que don Da­vid se encuentra en los últimos lugares de aceptación y con indicadores muy bajos en desarrollo, ya que le ha faltado carácter y tener una buena administración pública:

‘SABEMOS –continuó el señor Turner-que la inseguridad es un tema primordial pero también la generación de fuentes de empleo; no se ven obras realmente que be­neficien a la sociedad, no se ve la generación de obra que ayude a crear empleos con las constructoras de Zacatecas y eso afecta la imagen del gobernador. Indiscutiblemente él podrá ser un buen gobernador pero su equipo de trabajo no está haciendo lo con­ducente para que se logren las metas que se especificaron en el Plan de Desarrollo Estatal’.

-DON TEODORO advirtió que no son sólo opiniones individuales, ya que un mal gobierno no sólo afecta a la ciudadanía sino a los comercios, la hotelería y demás áreas; son muchos actores que se quejan porque ‘al gobierno le falta más administración pública:

‘LOS CAMBIOS en el equipo de trabajo del gobernador es lo correcto, si yo fuera el gobernador les daría un tiempo límite para que den resultados y si no es así hay que cambiarlos. Es una situación que afecta a la administración pública, no saben bajar los recursos, están atados a la autocracia del gobernador y hay muchos vértices que detallar’.

“PUES AQUÍ está la opinión de un señor muy preparado, un analista muy certero al que don David debería de escuchar, para bien de su gobierno y, principalmente del pueblo”.

-MMM… el David se demasiado testaru­do, no escucha ni a su conciencia… bueno, es que no tiene, la verdad-.

-POR ESO tiene a Zacatecas -dice don Roberto- hundido en lo político, social y económico, no en vano Enrique de la Ma­drid, candidato del PRIANRD a coordinar el Frente Amplio de México, también en entrevista con nuestro Diario, declaró que ‘los buenos gobiernos sirven y los malos gobierno estorban y el gobernador David Monreal estorba’.

-EL ENRIQUE no es santo de mi devo­ción pero coincide con él y con la mayoría de los zacatecanos: ‘El David es un pésimo gobernador, que tiene un pésimo Gabinete’.

Los Desaparecidos

“SI BIEN las autoridades no reportan asesinato alguno, hoy miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédulas de Búsqueda dos jóvenes y un niño:

“LUIS ARMANDO VALADEZ GON­ZÁLEZ de 9 años, YUDITH MICHELLE GONZÁLEZ BRIBIESCA de 19 años y ROQUE RODRÍGUEZ de 19 años, desapa­recidos el 18 de julio de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

“TAMBIÉN la de MANUEL BLANCO PÉREZ de 16 años y su hermano ABRA­HAM NIETO PÉREZ de 20 años desapa­recidos el 16 de julio de 2023, en Fresnillo, Zacatecas.

“LA DE MARIO ALBERTO RODRÍ­GUEZ RODRÍGUEZ de 29 años, desapa­recido en Loreto, Zacatecas, el 15 de julio de 2023, y

“LA DE JUAN CARLOS GONZÁLEZ LECHUGA de 44 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 11 de julio de 2023.

-¡SANGRE DE Cristo, siete desapare­cidos! Ni con don Alejandro había tantos como ahora en este gobierno-.

Los Campesinos, Deuda Pendiente

“ALREDEDOR de 62 productores del campo se manifestaron ayer bloqueando la carretera federal 49, en protesta por la tardanza de la entrega de fertilizantes y amenazaron con tomar las instalaciones de Segalmex.

“EL CONOCIDO y aguerrido líder fri­jolero, Fernando Galván Martínez culpa de la tardanza de la entrega de fertilizantes y semillas a la Verónica Díaz Robles, quien según el aguerrido líder frijolero quiere sacar raja política con los programas de Bienestar para proyectarse políticamente, por lo que está exigiendo su cabeza.

“LO QUE me molesta es que todos estos problemas recaen en mi ‘cabecita de algodón’, pues gente como la Verónica sólo trabajan para su santo, muy al estilo de sus cuñados los hermanos Monreal y se olviden del bien común, valiéndoles una pura y dos con sal la Cuarta Transformación, por eso me dan coraje esas rémoras:

“¡POBRE de mi Zacatecas, tan lejos de tener un buen gobierno y tan cerca de los Monreales”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.