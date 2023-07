La Pobreza no se va Venciendo, va Aumentando: Obispo Noriega

“Es Producto de la Inseguridad”

Por Rubén Palomo Macías

Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, declaró a este reportero que las condicio­nes laborales y la crisis económica están ligadas a la crisis de violencia. Señalando que el precio bajo del dólar ya está afec­tando las remesas que llegan al estado perdiendo 4 o 5 pesos por dólar enviado.

“Eso es tremendo, ya no va a alcanzar, es otro dato que las autoridades están analizando qué hacer. Esto provoca que haya más desempleo, que la gente tenga que salir a buscar su futuro a otras partes, que muchos lugares se estén despoblando y se presente la migración. Es otro punto que no debemos descuidar, está ahí y en lugar de que la pobreza se vaya venciendo se va aumentando”, aseveró.

Sigifredo Noriega señaló que si no existen programas de apoyo con mayor seriedad, y más fuertes, que no solamente den dinero sino que ayuden a producir esta situación no terminará con mayores beneficios y al contrario se generarán más crisis.

“Entra la desesperación y otro tipo de sufrimientos además de la migración, por eso hay que tenerlo en cuenta. La cuestión del empleo, crear riqueza, los trabajos, la gente tiene que salir a buscarle. Todo esto lo veo como consecuencia de la crisis de inseguridad, es obvio y creo que lo dijo al­guno de los políticos que nos han visitado, si no hay seguridad no va a haber creación de riqueza, van de la mano”, agregó.

El obispo añadió que a la falta de empleo se añaden las condiciones precarias de las pocas plazas laborales que existen y pidió a trabajadores y patrones que haya diálogo entre ellos para llegar a acuerdos y que las cosas puedan caminar y funcionar.

“Creo que se tiene que ir por partes, primeramente mi admiración a los empre­sarios que continúan sosteniendo empleos, aquí tiene que ver mucha negociación entre empresarios y trabajadores porque muchas empresas ya se fueron y las que quedan aquí se quedan con pinzas. Si el trabajador se pone a exigir más, aunque sea justo, no va a ser posible la solución, es cuestión de buscar juntos y ceder jun­tos”, remató.