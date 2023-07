Queja: Aumenta el Costo de la Canasta Básica

El Precio del Aguacate Subió 100%

Por Nallely de León Montellano

Además de otros productos de la canasta básica, en algunos mercados y fruterías de Zacatecas el precio de la naranja, el plátano y el aguacate han registrado aumentos hasta de 100% lo que está afectado considerablemente el bolsillo de los consumidores y, en conse­cuencia, la economía de los vendedores.

De acuerdo con información de varios locatarios del mercado El Laberinto, el aguacate por kilo se ofrece hasta en 90 pesos, mientras que, anteriormente, su precio era de 45 pesos.

En el caso de la naranja sin semilla, el precio anterior era de 27 pesos y aumen­tó hasta 50 pesos por kilo y, en el caso de la naranja con semilla, el precio actual es de 24 pesos por kilo, y anteriormente se vendía a 10 pesos.

El precio del plátano también ha registrado aumento y, a decir de los locatarios, es por lo que mayormente han recibido quejas por parte de sus clientes: porque pasó de 16 pesos, a 27 pesos por kilo, y esto ha provocado baja en sus ventas y la consecuencia de que el producto de eche a perder.

Ante ello, los locatarios mencionan que tienen qué trabajar acorde al rea­juste de precios por kilo, de lo contrario obtendrán pérdidas importantes, sin em­bargo, la mayoría de ellos coincidieron en que, normalmente, el precio de la naranja aumenta cuando es temporada de la misma, por lo que se está viviendo un caso atípico en torno a dicha situación.

En el caso del aguacate, mencionaron que su precio ha ido en un sube y baja durante meses, sin embargo, este nuevo aumento ha afectado tanto a consumido­res como a vendedores, ya que es una de las frutas con mayor registro de ventas cotidianas.

La señora Rosa María Juárez Hurtado, comentó a Página 24 Zacatecas que el aumento de los productos de la canasta básica, tanto en frutas y verduras como en abarrotes, “altera” de una manera muy drástica sus economía pues, común­mente ella tiene contabilizado el presu­puesto que va a destinar a la compra de sus alimentos.

“No me alcanzó para comprar lo que tenía pensado, tuve que pedir medio kilo de aguacate, pero solo eran dos aguacates, no me alcanza ni para comer dos días”.

En general, los locatarios argumen­taron que el aumento de precios nor­malmente se mantiene por pocos días, sin embargo, reiteraron que implica un golpe muy fuerte para el bolsillo de la clientela y también para ellos.