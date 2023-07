Mi Jardín de Flores

Zacatecas con muy Poco Turismo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La manifestación de empleados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ejemplifica lo que me han denunciado permanentemente: bajos sueldos, mala administración, falta de equipo, exceso de trabajo, acoso y hos­tigamiento laboral. Quizá por eso David Monreal está solo y por 22 meses se man­tiene como el peor Gobernador del país’: Noemí Berenice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 20 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Tello Hizo un mal Trabajo, Pero David lo ha Rebasado

CON LA franqueza que lo caracteriza, el político y empresario don Cuauhtémoc Calderón Galván, quien ha sido presidente municipal de Zacatecas y diputado local, en entrevista con nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano, que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24, declaró que, ‘en efecto, el gobernador Tello hizo un trabajo malo, mediocre, gris, pero David lo ha rebasado con creces en dos años, y yo no sé cómo nos vaya a ir en los próximos cua­tro, porque las cosas no pintan para bien’, ¿qué opinan ustedes al respecto?

-COINCIDO con el Cuauhtémoc, madre Teresa: el David nos defraudó, sus cuatro ejes ni siquiera fueron para carreta: Campo, Minería, Industrialización y Turismo están peor que con ‘El RaTello’, y qué decir de la seguridad, no la hay; estamos fritos con su desgobierno, ¿verdad, don Roberto?-.

-SÍ, GENTE se está yendo de Zacatecas, ahí tienen al connotado empresario José Aguirre Campos, al cantante y diputado federal Marco Antonio Flores Sánchez, que se fueron a radicar a Aguascalientes, y como ellos hay muchos, sobre todo en Fresnillo, que sigue en llamas padeciendo asesinatos, desapariciones forzadas y extorsiones a empresarios y comerciantes-.

Esta Violencia e Inseguridad que no Terminan

-Y HABLANDO de Fresnillo -responde don Roberto-: ayer miércoles, como hoy lo informa nuestro Diario, se cometieron dos asesinatos casi simultáneamente en dos expendios de venta de cerveza, a plena luz del día.

EL PRIMER asesinato ocurrió alrededor de las 12:30 del día, en un expendio de cer­veza Corona, ubicado en la calle Francisco Villa, en la colonia del mismo nombre en donde acribillaron a un hombre del que las autoridades no informaron si era el propie­tario o un empleado. Lo cierto es que tras­cendió que lo cosieron a balazos de grueso calibre porque el dueño se negó a pagarles el derecho de piso a los narcotraficantes.

A LOS pocos minutos sucedió el segundo asesinato en otro expendio de cerveza; éste ubicado en la avenida Plateros, zona centro: una mujer, tampoco informaron si era la propietaria o empleada, fue acribillada a plomazos.

“LOS CUERPOS de ambas víctimas fueron trasladas al Semefo para la necrop­sia de ley, mientras familiares cumplían con los engorrosos trámites asesorados por abogados para le devolución de los cuerpos y proceder a darles cristiana sepultura.

TAMBIÉN en este caso trascendió el dueño del expendio de cerveza se negó a pagarles el derecho de piso a los narcotra­ficantes y que por eso cosieron a balazos y dieron muerte a la mujer.

En la Capital, Arrojan el Cuerpo Destrozado Cerca de un Kínder

Y EN la capital del estado, Zacatecas, cuya ciudad es considerada la más peligrosa del estado por el INEGI, después de Fres­nillo, narcotraficantes a plena luz del día, a eso de las 6:45 de la mañana, arrojaron en bolsas negras el cadáver descuartizado de un hombre cerca de un Kínder, ubicado en la calle Begonias, colonia Felipe Ángeles.

“EL MIEDO, convertido en terror, pro­vocó que se suspendieran las clases para no poner en riesgo la integridad física de los peques; así de cañón fue el temor que causaron esos ¡hijos de la… jijurria!¡ya basta! Si los narcos tienen problemas con el gobernador, que se las arreglen con él pero no se vale que hagan matadero de gente y todavía de pilón metan miedo a los niños y les impidan estudiar, no se vale”.

“LA MATAZÓN de gente no para: ahora ya ni chance tiene la ciudadanía de correr por la mañana en parques y jardines para ejercitarse, so pena de ser asesinado por los “inteligentes” narcos, como ayer sucedió en el parque de Luis Moya, en el mero centro de esa laboriosa cabecera municipal.

UNA HOMBRE del cual las autoridades ocultaron su identidad, se ejercitaba en el mencionado parque cuando a eso de las 5:00 de la mañana, cobardes sujetos lo mataron a balazos. Claro está que no hubo detenidos como, desgraciadamente sucede con el 99.99% de los asesinatos, que ayer jueves, fueron, al menos cuatro, entre ellos el de una mujer”.

La Diferencia

-FÍJENSE don Roberto, doña Petra que si don Jorge Miranda Castro, presidente municipal de Zacatecas, fuera el gobernador y no don David, el estado estuviera mejor, porque el alcalde, además de echarle ganas a la seguridad, está consciente del problema que tenemos lo zacatecanos por tanta vio­lencia: dicen los que saben de seguridad, que para combatirla lo primero que se debe hacer es reconocerla, pues de lo contrario ¿cómo hacerlo si creen que no la hay, o no les interesa poner orden?

“HOY, don Jorge reconoce que Zaca­tecas aparece en segundo lugar con mayor índice de inseguridad y reconoció que la gente continúa asustada y que será compli­cado desaparecer la percepción de inseguri­dad, pero le apuesta a que con Inteligencia Artificial la situación podrá mejorar porque será una herramienta de disuasión muy importante.

-PUES que se apresure a adquirirla porque esto de la inseguridad cada día está peor, porque a pesar de las vacaciones el turismo en la capital es muy poco, como dice la Ana Cecilia Tapia González, dueña del restaurante La Pilarica, ubicado en el Centro Histórico:

‘EN LOS últimos días las pérdidas re­gistradas en mi negocio han llegado a 70%, por lo que, considero, que el panorama para el resto de las vacaciones es desolador’.

“ASEGURÓ que ‘normalmente mi nego­cio se mantiene por las ventas de las oficinas cercanas como la legislatura, oficinas de la UAZ, museos, así como clientes frecuen­tes’, sin embargo, al estar de vacaciones, el consumo en su restaurante ha disminuido considerablemente, lamenta.

“LA DUEÑA de La Pilarica reconoce que no obstante los grandes atractivos que tiene Zacatecas los turistas se alejan debido a la inseguridad: ‘en el Centro Histórico no hay mucha afluencia de turistas o es casi nula, esperemos que en los próximos días mejore, pero francamente no hay gente’.

-NO HAY gente porque como dice el alcalde Jorge Miranda: ‘tiene miedo, los que tienen unos centavitos se van de vacaciones a Puerto Vallarta o Mazatlán, que ahora son más seguros, los que no se la pasan en sus casas’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.