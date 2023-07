Le Roy Barragán ve un Zacatecas Tranquilo y con Ambiente Familiar

“Los Vuelos de Estados Unidos Vienen Totalmente Llenos”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El titular de la Secretaría de Turis­mo, Le Roy Barragán Ocampo, aseve­ró a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que el tema de seguridad se le debe cuestionar a Arturo Medina Mayoral, titular de Seguridad Pública, ya que la función de Le Roy se limita al tema turístico, esto luego de cuestionarlo sobre la afectación que puede tener que los municipios de Zacatecas y Fresnillo continúen figurando dentro de los municipios con mayor percepción de inseguridad en el país.

“Lo que les puedo decir es que la percep­ción ha ido bajando, creo que los niveles de gobierno están trabajando bien, no hemos tenido un incidente en meses con ningún turista, siguen las actividades de costumbre. El turista depende de lo que esté buscando y les doy un dato, los vuelos de Estados Unidos vienen totalmente llenos y creo que las preguntas de seguridad se las deberían preguntar al titular de Seguridad Pública, yo les puedo dar los datos de Tu­rismo”, comentó.

Barragán Ocampo aseguró que se está promoviendo al estado en los demás esta­dos de la república y en el extranjero para que las personas sepan que en Zacatecas se vive y se puede disfrutar la ciudad en u ambiente familiar y tranquilo con varias actividades que se pueden vivir y disfrutar como el festival del folclor, el festival de Guadalupe, la semana del migrante y otros eventos.

“Por todos lados tenemos eventos, hay muchas actividades que la gente puede escoger y disfrutar. Insiste en la seguridad y por qué no le pregunta al de Seguridad Pública, porque él tiene los datos, yo no soy el de Seguridad Pública y cuando lo ven no le preguntan, retó. La decisión la tienen los turistas y nosotros hacemos las promociones y los paquetes, la gente de operación ya está vendiendo paquetes para Zacatecas y obviamente con el motivo de las vacaciones. En materia de seguridad no soy el experto pero en materia turística les puedo decir que está llegando mucha gente y todo trae una derrama, lo interesante es que están llegando a todos los municipios”, finalizó.