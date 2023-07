Saúl Monreal Amenaza con ir al INEGI a Reclamar por Encuesta “Copy, Paste”

“A ver si no se Asustan”, Presume

Por Rubén Palomo Macías

El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, aseguró a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, que los resultados de la encuesta de percep­ción de seguridad, realizada por el INEGI, son falsos y pareciera que hay una saña contra el municipio ya que hay municipios con problemas más graves en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Colima o Guanajuato donde están considerados como focos rojos.

“Fresnillo ha bajado y no lo dice el pre­sidente municipal, lo dice el secretariado nacional, la fiscalía, ayer solicité al fiscal que me diera cifras, datos y estadísticas donde dice que más de 60% de la incidencia delictiva ha bajado en materia de homicidio doloso. Esta baja no se refleja con lo que publica la encuesta, es un ‘copy, paste’ don­de no se actualizan datos, no se refleja una realidad. Tengo cinco años como presidente municipal y ni una sola persona me ha dicho que lo encuestaron del INEGI, pareciera que son encuestas que no reflejan una realidad y a mí me molesta y me parece una falta de respeto para los fresnillenses”, aseguró.

Saúl Monreal anunció que acudirá a la delegación del INEGI en el estado para que públicamente se diga la metodología y los lugares en donde se realizan dichas encues­tas. Agregó que estos datos le servirían en su administración para revisar los lugares donde se tendría que enfocar para mejorar esa percepción.

“Ojalá y me den esa información pero encuesta tras encuesta solicito lo mismo y lo van a constatar. La semana que entra voy a ir al INEGI, ya lo adelanté pero ni modo a ver si no se asustan o están de vacaciones a ver si nos reciben. Creo que los criterios de evaluación son pésimos, ponen los robos a bancos o a cajeros automáticos donde en Fresnillo hay cero robo a banco o a cajero en los últimos tres años. Robo a transporte público, en los últimos tres años hay cero robo a transporte en Fresnillo. Había una realidad en Fresnillo y por lo menos esa encuesta debería reflejar la realidad que va a la baja, creo que los ciudadanos se sienten inseguros por tanto homicidio que había y hay que reconocerlo, en 2021 había 283 homicidios en el primer semestre, en 2022 hubo 243 y en el 2023 128, es decir que bajó 60%”, finalizó.