Seguimos Avanzando en la Homologación Salarial a Policías Municipales: M. Flores

“Fecha Límite, Próximo 15 de Agosto”

Por Rubén Palomo Macías

Manuel Eduardo Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aseguró a Página 24 Zacatecas que se ha visto una mayor empatía por parte de los presidentes y presidentas municipales para realizar la homologación de salarios a los elementos policiacos municipales y la voluntad del ejecutivo federal muestra la visión municipal que tiene el gobierno.

“Este brazo que se está dando a cada municipio, y esa ruta de trabajo propuesta, es un resultado y una instrucción por parte del sistema nacional donde los secretarios ejecutivos hemos sido instruidos de estar al pendiente de que se ejerza por lo menos el 20% de su FORTAMUN para las policías municipales. Esto que veníamos haciendo del peso a peso se ve reflejado en una di­rectriz”, comentó.

Manuel Flores apuntó que esto se propuso al Sistema Ejecutivo Nacional quien, efec­tivamente, ha exhortado para que todos los secretarios ejecutivos vigilen el gasto del recurso del fondo municipal. Sin embargo se tiene una fecha fatal, hasta el 15 de agosto, y se hace un llamado a que los municipios, o policías, que no estén homologados acudan al secretariado.

“Les hemos mandado invitaciones, son pocos los municipios que, me imagino que por situaciones financieras, no han dado ese paso pero los invitamos a que se acerquen y busquemos una solución en conjunto, esa es la instrucción que tenemos. No faltan muchos municipios, nos faltan un aproximado de 10, no tengo claros cuales en el momento, pero ya se les ha hecho la invitación, ellos son libres de decidir si quieren o no apoyar a su misma policía, sin embargo les reiteramos que no desaprove­chen esa oportunidad que está ofreciendo el mandatario”, agregó.

Finalmente Manuel Flores aseguró que la depuración de corporaciones está caminan­do de forma correcta y favorable con más de 32 consejos de honor y justicia, primer paso para depurar a los elementos que no hayan resultado aptos en los controles de confianza o que hayan tenido denuncias por cualquier tipo de delitos contra la ciudadanía.