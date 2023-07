Mi Jardín de Flores

“Por eso Votamos por ti, Queremos Resultados”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hoy la Cuarta Transformación es erradicar cualquier forma de discriminación: que haya igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a derechos, a trabajo igual, salario igual. Las mujeres tenemos derecho a la autonomía económica, a la autonomía física, a la autonomía psicológica, porque somos personas, esa es la esencia del feminismo, las mujeres somos personas. No pedimos más pero tampoco pedimos menos. Hoy la Cuarta Transformación es erradicar cualquier forma de discriminación’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 22 de Julio de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Fuerte es el Reclamo

NUEVAMENTE, familiares de desaparecidos forzadamente, ganaron las calles del Centro Histórico allá en la capital del estado y se plantaron en Plaza de Armas en protesta por la incapacidad y desgano del gobierno de don David Monreal Ávila, para localizar con vida a las víctimas de los Malos Organizados, reclamándole la pronta aparición de sus familiares porque ‘vivos se los llevaron y vivos los queremos’.

Y SIN aspavientos, pero enérgicamente, le espetaron: ‘¡Tú tiene el poder, votamos por ti para que gobernaras, queremos resultados!’.

CLARO ESTÁ que don David no estaba en palacio, y si hubiera estado tampoco hubiera salido, ¿qué opinan ustedes?

-POBRE gente, debe ser horrible que los narcos priven de la libertad a un familiar y lo desaparezcan o se los lleven a otros estados del país para engrosar sus fi las: del David ¿qué más se puede decir si tiene atole en las venas cuando se trata de defender las causas de la ciudadanía?, las desapariciones son cosa de todos los días y muy pocas veces regresan a sus hogares sanos y salvos-.

-LOS OBLIGAN -tercia don Roberto- a engrosar sus fi las: los amenazan con matarlos a ellos y sus familias; fíjense en un detalle muy evidente: los también llamados ‘generadores de violencia’ que son detenidos por la policía de Zacatecas, vienen de otros estados, mientras que los narcos detenidos allá, muchos de ellos son de Zacatecas, pues a los ‘desaparecidos’ los llevan a otros lugares del país para incorporarlos al narcotráfi co en donde nadie los conozca-.

“SIN EMBARGO las autoridades no hacen más que publicar Cédulas de Búsqueda para engañar a la gente y presumir que están trabajando, pero no es así: está demostrado que no hacen el mínimo esfuerzo para impedir ni para resolver las desapariciones forzadas, no les interesa: sus motivo$ tendrán obviamente-.

-LES VALE madre -dice ahora doña Petra-, ¡ah, pero eso sí!, cuando el INEGI reporta lo mal que andan los gobiernos del David y del Saúl, luego luego reclaman airadamente, diciendo que perjudican a Zacatecas, cuando son ellos los que están perjudicando al pueblo porque son ineptos, desagradecidos, desleales y traidores: tanto que, por sus intereses personales, cambian de partido como de calzones: han sido miembros del PRI, PRD, PT, MC y Morena… ¡ah!, y hasta anduvieron coqueteando con el partido rosa, ese llamado Fuerza por México, ¿no hasta el ‘Monris’ mandó ahí a la Catalina, su hija, a hacer carrera?, pero como perdió el registro de inmediato renunció, para no hacer talacha partidista y tratar de recuperar el registro. Hija de tigre, pintita.

“VAN A ver: si gana la Sheinbaum y no le da hueso, porque no lo traga, el ‘Monris’ se va a ir a otro partido; lo mejor que puede hacer el ‘Monris’ es retirarse de la política, y disfrutar de los miles de millones de pesos que tiene y que no se los acaba ni su vigésima generación”.

Da Risa, la Verdad

–LA GABRIELA Pinedo Morales, a la que el David regresó al Congreso del Estado, una vez que lo ayudó en su difícil inicio de gobierno, peca de ingenua al asegurar que la gente en Zacatecas ya se siente más segura y que los pequeños comercios dicen que trabajan más tranquilos porque ya hay mucho menos inseguridad, ¡Ay, Gabrielita, tan bien que me caías!, ¿por qué mientes?, ¿que les parece?-.

-LA SEÑORITA diputada ve el problema desde otra óptica y, como dice el santo Padre Amaro: ‘No puede darle de patadas al pesebre’; en este caso lo que importan son los hechos: Zacatecas está entre los dos estados más peligrosos del país, per cápita, abajo solamente de Colima, esa es la triste realidad.

“Y CREO que en desapariciones también ocupamos los primeros lugares, sin lugar a dudas, aunque no he visto cifras ofi ciales”.

-DICEN alguna autoridades que los asesinatos van a la baja y es cierto pero no tanto como lo dicen, porque hay días en que se comete uno, pero luego aumentan a seis, como sucedió el pasado miércoles 19, día en que por cierto las autoridades reportaron menos, en su afán por sostener la farsa de que la seguridad se está recuperando.

“AYER asesinaron a balazos en su propio hogar a una mujer a plena luz del día y con muchos transeúntes a eso de las 9:30 de la mañana; a su casa, ubicada en la calle Revolución, colonia Limatour, Guadalupe Zacatecas, llegaron dos matones a sueldo, echaron la puerta abajo y la acribillaron, murió de inmediato. Obviamente, como siempre sucede, no hubo detenidos.

“Y EN Fresnillo los narcos sembraron el terror: organizaron balaceras en varias colonias y comunidades, pitorreándose de la policía que, cuando intentó detenerlos, la frenaron en seco lanzándole ponchallantas, así de sencillo, ¿qué no pueden salirles de frente y hacerlos sándwich?

“TAL PARECE que no: ¿de qué les sirve tener un fi scal con tanta experiencia como Francisco Murillo Ruiseco, un secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral que le echa muchos huevitos al asunto, si no tienen grupos de inteligencia efectivos?

“SON MILES los elementos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército Mexicanos, policías de varias corporaciones y no poder con los narcos… ¿pues de cuánto es el billete, David?”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe!-.