Quieren Doblegarme con Calumnias y Falsas Acusaciones Pero no van a Poder: J. Miranda

“Intentar Revivir un Hecho Completamente Falso”, Truena

Por Rubén Palomo Macías

El presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, fue señalado nuevamente por una denuncia penal en su contra por la supuesta solicitud de “moches” cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas del gobierno de Alejandro Tello.

La empresa Sistemas y Servicios para Alumbrado Público Municipal S.A. de C.V. (SISER) fue quien presentó la denuncia en 2021 y el tema fue retomado por un comunicador en una mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto el alcalde comentó a Página 24 Zacatecas que este es un tema añejo y que se viene arrastrando desde la mitad de la campaña del 2021 donde se quiso extorsionar a Miranda Castro y éste no lo permitió, “ni lo permitiré”.

“Siempre he dicho que Jorge Miranda es un hombre polémico, siempre tomando determinaciones y muchas de ellas han afectado intereses económicos, imagínense ustedes con el impuesto ecológico afectando a los hombres más poderosos del planeta. Vamos a seguir tomando decisiones y asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que ello implique”, advirtió.

El alcalde añadió que hoy se tiene una abstención de la investigación y se está “valorando demandar por daño moral a estas personas y pseudoperiodistas que en un ánimo político buscan perjudicar o volver a dañar a quien se deje”.

“Son gente que van a la política, no les va bien y se regresan de periodistas y buscan dañar a personas con reputación honorable. Por la desesperación de que, por la vía legal, no pudieron hacer nada mediatizan un tema jurídico para tratar de doblegarme pero no van a poder. Estamos acostumbrados a la política, a andar en esto, y siempre vamos a dar la cara y nos vamos a defender”, aseveró.

Jorge Miranda finalizó diciendo que podría haber más golpeteos de este sentido debido a que se han adelantado los tiempos políticos y se ve con agrado que los adversarios se muestren nerviosos debido a que lo que viene es inminente.