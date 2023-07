Mi Jardín de Flores

Que Limpie la Policía

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hagan conciencia, hagan sentirnos a los ciudadanos que las policías, los mi­nisterios públicos y los jueces son gentes honradas y de honor, y que su fuerza y su voluntad haga que el corrupto se sienta desplazado. Señores si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es im­posible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción’: Alejandro Martí.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 24 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

TODO INDICA que ahora sí, después de su segundo informe de “labores”, don David Monreal Ávila, hará algunos cam­bios en su Gabinete, ¿qué opinan ustedes?

-YO CREO que debería de darle aire a todo su gabinete, pero me conformaría con los titulares de Economía, Turismo, Campo, Educación, Finanzas y a su inútil coordinador de prensa; no doy nombre para que no digan que traigo algo contra ellos, pero son los que veo más parecidos a la Carabina de Ambrosio-.

–LA POLICÍA -tercia don Roberto-siempre ha sido el Talón de Aquiles de los gobiernos, y David ya debería de hacer una limpia total de los malos elementos pues aquello es un nido de narcos, que en cualquier momento va a explotar…

-¿MÁS?-.

-SÍ, mucho más, tanto que hasta él se puede ver involucrado y bien gacho, pues no hay que olvidar que Alex le dejó una papa caliente, y él parece estar dispuesto a continuar nadando de muertito, pero la violencia y la inseguridad en cualquier momento lo pueden alcanzar.

“ESO DE que las cosas se están com­poniendo -continúa don Roberto- es puro cuento: los asesinatos siguen, las desapari­ciones forzadas no paran y las extorsiones van ganando terreno: si alguien lo duda le recuerdo los asesinatos de un hombre y una mujer ocurridos la semana pasada en Fresnillo, encargados de dos expendios de cerveza diferentes, que fueron asesinados a tiros por negarse a pagar el llamado “de­recho de piso” al narco.

“SE LE echan porras al general Arturo Medina Mayoral que porque él sí ha estado deteniendo a narcos, pero esa pobre gente en su mayoría es carne de cañón, a quien en otros estados la levantan y la enrolan en sus filas con amenazas de muerte.

“A VER: ¿por qué no atrapan a los peces gordos?”.

-ES BUENA pregunta-.

-ESOS –dice doña Petra- son intocable$, y sabemos por qué ¿verdad, don Roberto?-.

-LA PODREDUMBRE, insisto, está en la policía y el general debe de saberlo, sólo que si David no da la orden de hacer una limpieza a fondo, Medina por su cuenta y riesgo no se puede aventar el tiro:

“ZACATECAS es el único estado en que han asesinado a un general perteneciente a la Guardia Nacional: José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la GN en el estado, fue un escándalo a nivel mundial y puso a Zacatecas entre los estados más peligrosos no de México, sino del mundo y le tocó al David pero ni así entiende.

“YA FALTA poco menos de dos meses para su segundo informe de gobierno, a ver con que jaladas sale, porque en su primer informe volvió a subrayar el desmadre que le dejó ‘El RaTello’, por lo que presumió que ‘hoy -subrayó David-, el panorama pinta muy distinto por varias razones. La principal es que se acabaron los privilegios y los gastos suntuosos, como viáticos, bonos y gasolina, para dar paso a la reo­rientación del gasto, buscando el bienestar social, estos cambios no son temporales, dado que quedaron plasmados en la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios, aprobada por la Legislatura local en diciembre de 2021’.

“¡PATRAÑAS! -levanta la voz doña Petra-, basta recordar el pachangón millo­nario con el que celebró a su hija la Camila sus XV años; me platican que fue más fastuosa que la de la hija del Saúl, quien fácilmente, como lo dijo en su momento el Benjamín Medrano Quezada, derrochó más de tres millones de pesos ¿ladrónde si no fueron del erario de Fresnillo? Así es que la austeridad es, pero pa’l pueblo, porque para los monreales los privilegios no se agotan, viven como emires, sin recordar que cuando estudiantes sólo comían un puño de cacahuates y una coca cola, como lo reconoce el Saúl.

“PERO además, la demagogia estuvo presente en el primer informe del David, lo que ocasionó un fuerte aplauso de los acarreados cuando dijo sin rubor alguno:

‘CORREGIR el rumbo no significa olvidar los agravios. Miramos hacia el futuro, pero no permitiremos que los abu­sos cometidos contra el pueblo queden impunes. Por ello, realizamos diversos análisis y auditorías a fondo, a fin de se­ñalar a los responsables de ese quebranto, en congruencia con nuestra determinación de prevenir, de combatir y sancionar todo acto de corrupción en la administración pública estatal’.

-PURA demagogia -dice ahors don Roberto-, puras mentiras, Alex, Cristi y Benjamín gozan de cabal salud, para ellos no habrá castigo, si Benjamin robó más de 60 millones de pesos, sólo en una Feria Nacional de Zacatecas, como lo denunció Humbelina Elizabeth López Loera, secre­taria de la Función Pública, ¿cuánto no robaron Alex y Cristi en cinco años que duró su gobierno?-.

-EL DINERO mal habido se vuelve polvo a través del tiempo, porque como bien lo dice el Santo Papa Francisco: es el excremento del diablo-.

-COINCIDO con usted madre Teresa, pero lo que me da coraje es que el David se burle de la nobleza de los zacatecanos, ese día de su primer informe dijo que recu­peraría la seguridad que porque:

‘QUIERO un Zacatecas donde se viva en paz, con seguridad y sin miedo. Un Za­catecas donde ninguna vida corra peligro. Un Zacatecas donde no temamos porque nos arranquen a los hijos de los brazos o donde ninguna niña crezca con el temor de ser atacada por el solo hecho de ser mujer. Esta es mi prioridad. Estoy decidido a re­cuperar la tranquilidad de todas las familias zacatecanas. No voy a regatear ni tiempo ni esfuerzo a este propósito’.

-¡HIPÓCRITA, sencillamente hipócri­ta! La violencia persiste y nomás no mueve un dedo para correr a los narcopolicías de su gobierno-.

-ASÍ SON los Monreales: puros pájaron nalgones, no sacan un perro de una milpa-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.