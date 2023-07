David Monreal no Tiene Oficio Político y su Gabinete no es Funcional: F. Galván

“Es Lamentable Porque Mucha Gente Confió en él”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local, Fernando Galván Martínez, aseguró que es lamentable que Zacatecas tenga un gobernador como David Monreal Ávila ya que mucha gente confió en él, sin embargo, no tiene oficio político y su gabinete está conformado por servidores públicos que no son fun­cionales.

“Desde hace mucho estamos viendo que ningún secretario de los que tiene no dan el ancho, hay algunos que estuvieron con Ricardo Monreal pero no les veo despegue porque los tienen con camisa de fuerza, ya sabemos quién. Yo le hago un llamado a David para que haga cambio de funcionarios porque tiene pura gente de najo perfil, sin iniciativa ni poder de convocatoria. No asumen su papel como funcionarios a pesar de que se les paga bien, tiene viáticos y traen mucho dine­ro”, aseveró el líder agrario a Página 24 Zacatecas.

El exlegislador aseveró que el gober­nador del estado se encuentra en último lugar en aceptación e indicadores debido a que desde la cabeza se están haciendo las cosas mal y si no se hace un cambio abrupto en las estrategias los seis años de gobierno serán los peores recordados.

“Yo estuve en la Secretaría del Campo por seis meses pero me salí porque no hay mando, no hay dirección, creo que falta tener decisión. Empezaron bien pero los recursos se comenzaron a repartir mal. Urgen cambios en las dependencias de Campo, Salud, Educación y otros fac­tores como quienes está al frente de la fiscalía, la mayoría de los funcionarios públicos no funcionan”, aseguró.

Galván Martínez señaló que los casi dos años de David Monreal se han generado pocas condiciones de desarrollo y por tal motivo no se está generando empleo, al contrario, la empresas están migrando a otros estados donde si existen condicio­nes favorables de crecimiento.

“Para que se tenga una mejor percep­ción es importante que se hagan esos cambios en su gabinete, creo que ya pagó los favores políticos que David debía. Veo que en este Zacatecas no hay gente como años pasados donde estaba atibo­rrado de comerciantes y ciudadanos, si eso es aquí, en los municipios está peor”, finalizó.