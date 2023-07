Mi Jardín de Flores

Los Narcos, Como Juan por su Casa

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Haré lo que esté a mi alcance para evitar la regresión al autoritarismo y, en su debido tiempo, llevaré a cabo las ac­ciones legales necesarias para someterme a la revocación de mandato, con lo que se pondrá fin a la simulación del pasado, de que, si no cumplían, se iban, pero que nunca se llevó a la práctica. Vamos a demostrar que no somos iguales, ni esca­timaremos, ni regatearemos en esfuerzos para lograr un estado más equitativo. No hay varios Zacatecas, es uno solo. El reto es mayúsculo, pero el éxito se verá refle­jado en la capacidad de generar mejores oportunidades de empleo y dar paso a un desarrollo económico justo”: David Monreal Ávila, 12 de septiembre de 2021.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 26 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Los Narcos se Pasean Como Juan por su Casa

AQUÍ EN Zacatecas, es muy fácil para los Malos Organizados secuestrar gente, torturarla, arrancarle le vida a tiros de pistola y trasladar su cuerpo a lugares distantes para arrojarlos, preferentemente en carreteras, caminos y lotes baldíos sin que ninguna autoridad los pille, ¿no es sorprendente que esto ocurra?

-PERDÓN, madre Teresa, pero en este gobiernito nada de eso es sorprendente, lo sorprendente sería que los detuvieran en el trayecto-.

-LO QUE sería relativamente fácil si quisieran -toma la palabra don Roberto-porque todos los vehículos en que los narcos se mueven tienen reporte de robo y, para la policía, es muy sencillo saber si son o no robados: la complicidad es evidente, por eso urge limpiar la policía, como se hace con las escaleras, de arriba hacia abajo.

“AYER mismo, como hoy miércoles lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, secuestraron a dos hombres, los torturaron, los mataron a balazos y tiraron sus cadáveres en un camino de terracería, en el municipio de Tepetongo, obviamente no hubo ningún detenido.

“COMO tampoco hubo detenido alguno en el asesinato a balazos en la Central de Abastos de la ciudad de Fresnillo, ocurrido ayer martes a plena luz del día, a eso de las 3:20 de la tarde; increíble que no estuviera por ahí ningún policía y que los criminales hayan huido con extrema facilidad y tran­quilidad en una zona tan concurrida”.

-YO NO recuerdo que este gobierno haya detenido infraganti a ningún homicida al servicio de los Malos Organizados-.

-ES COMO si tuvieran licencia para matar con total impunidad; esto viene ocu­rriendo desde que el ‘RaTello’ le abrió las puertas al narco de par en par, puertas que el David prometió cerrar pero nos defraudó: siguen envenenando y matando gente con descarada impunidad.

“ANDAN por todo Zacatecas como Juan por su casa; y los Monreal se molestan porque el INEGI publica que los habitantes de Fresnillo y Zacatecas perciben que sus ciudades están entre las más peligrosas de México, pero callan ante tanto asesinato y hasta los ocultan, como hoy lo estamos develando con información oficial del Gobierno de México que reporta que el martes se cometieron en Zacatecas cuatro asesinatos y el gobiernito de David nomás informa de uno, el de la mujer que conducía su camioneta Ford-.

Relación de Homicidios del 12 de Septiembre de 2021, a la Fecha

-”PORQUE NO hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga”, dicen las Sagradas Escrituras; por cierto: con datos oficiales, próximamente voy a informar a nuestros lectores, día a día de los homicidios dolosos ocurridos desde que don David tomó pose­sión como gobernador el 12 de septiembre de 2021, a la fecha: será importante y esa lista la actualizaremos en este espacio día con día”.

-UYYY… el David se ve a poner flamenco, jajaja…-.

-NO ES para ponerlo flamenco a él ni a nadie, es para informar a nuestros lectores, con datos oficiales, los homicidios día a día-.

Tod@s con Claudia Sheinbaum

-EN LA mayoría de las casas encuestado­ras, la Claudia Sheinbaum ocupa el primer lugar de las preferencias con hasta más de 36% rumbo a la Presidencia de México por Morena y sus partidos aliados, PT y PVEM, y con hasta 10 puntos de ventaja sobre Marcelo Ebrard Casaubón, que está en segundo lugar y con más de 30 puntos sobre el ‘Monris’, que es penúltimo con 4 y 5 puntos porcentuales, por lo que no se ve cómo puedan alcanzarla: ni siquiera en Zacatecas, el ‘Monris’ supera a la Claudia-.

-CIERTO, todo indica que la Dra. Claudia será la candidata de Morena, PT y PVEM-.

-NO ES de dudarse, aunque Marcelo y Adán Augusto también serían buenos candi­datos: en Morena tenemos lo mejor; lástima que David haya resultado un petardo como gobernador y esté perjudicando a la 4T en Zacatecas.

“POR CIERTO, productores de frijol, liderados por Fernando Galván Martínez, volvieron a ganar las calles para protestar por ‘las falsas promesas de David, y la exi­gencia de auditar a Secampo’; la no entrega hasta el momento de la Tarjeta Diésel, y la entrega tardía de fertilizantes, entre otras.

“Y EN una entrevista con el compañero Rubén Palomo Macías, el líder campesino lamentó que Zacatecas tenga un goberna­dor tan inepto como David Monreal, ya que mucha gente confió en él, sin embargo no tiene oficio político y su gabinete está conformado por servidores públicos que no son funcionales:

‘DESDE hace mucho estamos viendo que ningún secretario de los que tiene dan el ancho, hay algunos que estuvieron con Ricardo Monreal pero no les veo despeguen porque los tienen con camisa de fuerza, ya sabemos quién. Yo le hago un llamado a David para que haga cambio de funciona­rios porque tiene pura gente de bajo perfil, sin iniciativa ni poder de convocatoria. No asumen su papel como funcionarios a pesar de que se les paga bien, tiene viáticos y traen mucho dinero’.

Le va a Crecer la Nariz

-EL QUE vive en una isla de fantasía es nuestro Tattoo, Le Roy Barragán Ocampo quien insiste en hacernos creer que los vue­los que arriban a Zacatecas vienen hasta la madre de llenos; que son miles los migran­tes que están llegando por carretera y que a cinco días de iniciar el Festival, hoteles como el Hampton Inn By Hilton, que es uno de los más caros de Zacatecas, tienen una ocupación arriba del 60%, mientras que otros, como el City Express, tienen una ocupación de 45%-.

-SE VALE soñar; si mal no recuerdo, en las pasadas vacaciones, hasta el viernes santo- Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, informó a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-, que había una paupérrima ocupación de 27.3% de habitaciones en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe-.

-BUENO, yo me voy -dejemos a don Le Roy en su isla de la fantasía-. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.