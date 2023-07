El Gobernador David Monreal Ávila Está Igual de Enano que su Gabinete: Diputada

“¿Dónde Está el Amor con Amor se Paga?”, se Pregunta

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, Yunuen Santacruz Márquez, aseguró a Página 24 Zacatecas que la existencia de informes de términos de obra es demasiado grave, acciones que se han presentado en las glosas, donde se reporta una cantidad de obras realizadas y que aparecen en la plataforma de transpa­rencia, sin embargo, estas obras no están concluidas.

“Cuando empezamos a revisar lo que dijeron en la glosa y lo que está reportado en la plataforma de transparencia pues te das cuenta que o no coinciden los datos o hicieron muchísimas obras y entre esas obras están unas de Noria de Ángeles, donde el mismo presidente municipal nos entrega los expedientes y el análisis. Esta­mos llevando algunas denuncias, el lunes tuvimos una reunión con el equipo técnico y ya están conformados los expedientes, estamos esperando las actas de hechos de los ayuntamientos para poder integrarlas al expediente y presentarlas ante fiscalía”, comentó.

La legisladora añadió que existen repor­tes de realización de baños en el municipio de Nochistlán en una escuela donde se reporta que ya están entregados pero al llegar uno se percata que dichos baños solamente tienen las cuatro paredes y tiene el drenaje tapado, no son funcionales, no tienen inodoros, lavamanos ni nada.

“Existe el reporte de otra escuela donde se entregaron aulas y las aulas están en la misma condición que los baños, son las cuatro paredes pero no tienen ventanas ni puertas. Cómo se puede informar que se entregan obras sin que estén terminadas, analizamos cuando se empezaron a hacer, aún estamos revisando obras, por parte del INZACE, SEDUVOT y SEDESOL que son las tres que hemos observado con mayor problemática. La gente se ha quejado tam­bién de tramos carreteros”, agregó.

Yunuen Santacruz mencionó que existen facturas donde se puede ver que el recurso fue ejecutado y apuntó que esto es opuesto a la bandera de no corrupción que ha on­deado el gobierno del estado.

«El gobernador decía que amor con amor se paga y yo me pregunto en dónde está el amor, no veo avances, van dos años donde no se ve para cuando. David Monreal apunta como gabinete de enanos a los secretarios en turno pero el gobernador está igual de enano que sus secretarios. Si hay recurso ejecutado pero en realidad las obras se han realizado por los ayuntamientos pues queda la duda de en dónde están ese recurso, yo sí quiero saber en dónde quedó y con la factura hablar con el responsable de las empresas que están ejecutando las obras. Estamos a días de presentar las denuncias de forma legal ante la fiscalía”, finalizó.