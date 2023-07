Reyes Coincide con David Monreal, Alguno Medios son “Extorsionadores”

Pero, al Igual que el Gobernador, se Negó a dar Nombres

Por Rubén Palomo Macías

El secretario general de Gobierno, Rodri­go Reyes Mugüerza, dijo a Página 24 Zacatecas que las declaraciones del go­bernador del estado, David Monreal Ávila, contra algunos medios de comunicación a los que acusó de extorsionadores y criticó la información que publican, son porque “desgraciadamente distorsionaron su mi­sión informativa y han sido cooptados por intereses personales”.

“Es algo que se ha dado a lo largo de toda la historia, no es algo único de este periodo ni de un país pero también se debe resaltar que hay medios profesionales que realizan su trabajo con entereza, objetividad y cumpliendo la función de informar a la población”, expresó.

Al cuestionarle sobre los nombres de los medios de comunicación que dan prefe­rencia a intereses personales y han dejado de cumplir con la función de informar el secretario general de Gobierno se salió por la tangente y contestó: “Ustedes los conocen mejor que yo y tienen más información que yo para hacer ese tipo de clasificación”, por lo que no dio nombres de medios o directi­vos de medios.

Con respecto al problema que se presentó con productores de frijol, quienes realizaron una manifestación en la Avenida Hidalgo del centro capitalino, Raúl Reyes contestó que uno de las prioridades del gobierno es el campo y en el Presupuesto de Egresos se puede dar cuenta que la inversión que se hace en el campo hace décadas que no se hacía.

“Es un sector que de la parte estatal está siendo atendido como hace mucho tiempo no se hacía (sic), el campo es solución y no problema, se han entregado tarjetas para apoyo en diésel, quitamos intermediarios para que los campesinos puedan adquirir productos de forma más accesible. Ade­más el programa de fertilizantes ya está en marcha, es un programa que se aplica con reglas de operación. Se está atendien­do al sector y el día martes se escuchó a los productores y se les invitó a acudir a la Secretaría del Campo para atender los puntos más específicos sobre los acuerdos que se pudieron alcanzar”, o sea, la mani­festación contra el gobierno monrealista no tenía razón de ser porque los campesinos están bien atendidos en tiempo, forma y abundantemente.