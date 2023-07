Mi Jardín de Flores

Creí que el Joven Rodrigo Reyes era Gente Seria

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Haré lo que esté a mi alcance para evitar la regresión al autoritarismo y, en su debido tiempo, llevaré a cabo las ac­ciones legales necesarias para someterme a la revocación de mandato, con lo que se pondrá fin a la simulación del pasado, de que, si no cumplían, se iban, pero que nunca se llevó a la práctica. Vamos a demostrar que no somos iguales”: David Monreal Ávila, 12 de septiembre de 2021.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 27 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Pensé que el Joven Rodrigo Reyes era Gente Seria y Responsable

YO CREÍ que el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, era una persona seria, honesta, profesional y congruente, pero me equivoqué.

-¿POR QUÉ reconoce que se equivocó, madre Teresa?-.

-PORQUE asegura que hay medios de comunicación y periodistas extorsionado­res, avalando lo que acostumbra declarar el señor gobernador, don David Monreal Ávila, lo que para mí es una acusación irresponsable, por dos cosas, 1: no dicen nombres de esos medios y periodistas “ex­torsionadores”, y 2: si fuera cierto estaría encubriendo un delito y, por ende, se convierte en cómplice.

¿POR QUÉ lo digo? Porque la extorsión es un delito que se paga con cárcel y multa; el Artículo 261 del Código Penal de Zaca­tecas es muy claro y dice así:

‘COMETE el delito de extorsión aquél que, con el ánimo de alcanzar un lucro o provecho, para sí o para otro, exija de otro dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, utilizando para ello la amenaza de causarle un daño moral, físico o patrimonial en su persona o en la persona de otro.

‘AL QUE comete el delito de extorsión se le impondrá de tres a catorce años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito.

‘LAS PENAS se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por una persona que se encuentre privada de su libertad en un centro de reinserción social, un servidor público, integrante o ex­integrante de una corporación de seguridad pública o privada.

‘EN EL caso del servidor público o inte­grante de una corporación de seguridad pú­blica, se le impondrá, además, la destitución del empleo o cargo público y se le inhabili­tará de cinco a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.

‘LAS PENAS contenidas en este artículo se aplicarán con independencia de las que correspondan por otros delitos que resulten’.

HASTA AQUÍ el Artículo 261 del Códi­go Penal que nos rige, entonces yo considero que tanto don David Monreal, como el joven Rodrigo Reyes, no solamente deben de decir los nombres de esos ‘extorsionadores’, sino cumplir con su responsabilidad e interponer sus querellas correspondientes, ¿no creen ustedes?”.

-POR SUPUESTO, madre Teresa; no se vale echar caca y esconder la mano; yo tam­bién creí que el Rodrigo Reyes era una per­sona seria y profesional -dice doña Petra-, pero caras vemos, corazones no sabemos-.

-CIERTO -tercia don Roberto-: sabemos que David pretende justificar su desgobierno haciendo falsas acusaciones de toda índole, pero pues como decimos en Chalchihuites:

‘A CHILLIDOS de puerco, oídos de matancero’, ¿no hasta se le ocurrió a David decir que los periodistas tenían acuerdos con el narco por informar sobre sus asesinatos? David está ebrio de poder o,mejor dicho, enloqueció.

“Y EN cuanto al secretario general de Gobierno, es una lástima que le siga el juego a David, pues Rodrigo sí que es una persona preparada, culta que no solamente trabajó en la Oficina de las Naciones Unidas, sino que estudió Administración Pública en Londres, capital de Inglaterra y del Reino Unido; en la Ciudad de Mexico trabajó en el INEGI y también en el Senado de la República, por lo que está etiquetado como ‘monrealista’.

“VALIÉNDOME gorro que Rodrigo sea o no ‘monrealista’, pero lo que no está bien es que por el interés de no perder el hueso defienda lo indefendible: y, como dice la madre Teresa, ‘yo creí que era una persona seria’, ¡carajo! Su educación la solventó el pueblo con sus impuestos, sus contribu­ciones, él estudió, se educó gracias a una beca, por lo que él se debe al pueblo, no a un ‘politicastro’ que en campaña prometió regresarnos la paz, la tranquilidad, combatir la corrupción y acabar con la impunidad, asegurando que ‘amor con amor se paga’, y resultó un fraude porque además navegó con la bandera de la ‘Cuarta Transformación’, pero nomás llegó a la Casa de los Perros y no solamente dejó de comulgar con ella, sino que hasta dejó de nombrarla: la olvidó por completo y eso, aquí y en China, se llama traición.

“Gobierno de Enanos”

“NO POR nada -continúa don Roberto-, la diputada Yunuen Santacruz Márquez, en entrevista que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dice que ‘David Monreal está igual de enano que su gabine­te’, y se pregunta:

‘¿DÓNDE está el amor con amor se paga?’, pero además denuncia que ‘en el gobierno de David hay mucha corrupción en la obra pública’, y señala ‘obras ya pagadas que no están terminadas’, por lo que, dice, ‘estamos a días de presentar las denuncias de forma legal ante la Fiscalía’.

-¡YA VALIÓ una pura y dos con sal -dice doña Petra-, el ‘Pelón’ Murillo es una tapadera del David, ahí está su hijo el Leo, acusado de participar con su runfla de amigos fifís, de golpear con pies y manos al estudiante universitario Jorge Iván, golpiza que meses después le provocó la muerte al pobre muchacho, y el fiscal no ha movido un dedo para procurar justicia: a ver cómo le va el día en que el David deje de ser go­bernador, no quisiera estar en los zapatos del ‘Pelochas’-.

Y Siguen los Asesinatos

“EL GUADALUPE -retoma la palabra don Roberto- ya debe haber superado a los municipios de Zacatecas y Fresnillo, en cuanto a los asesinatos; ayer, a pleno sol, a eso de las 3:30 de la tarde, mataron a plomazos a un joven ciclista de 25 años, que pedaleaba por la calle 24 de febrero, colonia Victoria.

“AHÍ MISMO, en Guadalupe, pero en la calle Olivo del Barrio Santa Rita, a eso de las 5:30 de la tarde, otro hombre fue baleado y, grave,fue trasladado al Hospital General: es muchísima la sangre derramada en Guadalupe.

“Y EN cuanto a desapariciones, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica la Cédula de Búsqueda de ROGELIO LÓPEZ NIETO de 74 años, desaparecido en Pánuco, Zacatecas, el 20 de julio del presente año.

José Narro Levanta la voz y Alerta Pérdidas de Cosecha

-OTRA RAYITA más al tigre de la irresponsabilidad y del valemadrismo -dice ahora doña Petra- el Pepe Narro, senador de la República, por Morena, alerta a las autoridades de que por protagonismo polí­tico se pueden perder las cosechas de esta temporada, porque siguen sin otorgar el fertilizante y las semillas para la siembre: ‘el periodo de siembra de maíz se venció el 22 de julio y hasta la fecha no se ha entregado el fertilizante. Hoy -continuó el Narro- hacemos un llamado a Segalmex, Sader y Bienestar para que se entregue el fertilizante en tiempo los pequeños productores del país y, principalmente de Zacatecas, porque debido a protagonismos políticos han permitido que se pospongan estos programas’.

-¡VIRGEN DEL Carmen, esto ya no me está gustando!-.

-ESTO SE llama traición a la Patria, a la 4T, son verdaderas marranadas -dice moles­to don Roberto-, Pepe Narro tienes razón: las cosechas de esta temporada están en riesgo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.