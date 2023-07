Como Zacatecana me Apena que David Monreal Esté en los Últimos Lugares de Aceptación: Luna Ayala

“Su Administración ha Sido Desastrosa”, Truena la Diputada

Por Rubén Palomo Macías

La diputada federal, Noemí Berenice Luna Ayala, declaró a Página 24 Za­catecas que, como zacatecana, le apena que el gobernador del estado, David Monreal, se encuentre en los últimos lugares de aceptación y con indicadores de desarrollo muy bajos, aseveró que es la realidad que estamos sufriendo las y los zacatecanos.

“Que el gobernador esté en los últimos lugares significa que su administración ha sido desastrosa, él se comprometió a dar resultados en seguridad y no concibo que haga declaraciones públicas donde dice que el estado se está encaminando a la paz cuando todos los días hay sucesos donde hay muertos, desaparecidos y los índices se han agravado a niveles que dan escalofríos. No concibo que diga que hay certeza de inversión cuando la realidad es que la estructura carretera está para llorar y genera que no haya caminos para que los negocios puedan abrirse, el turismo en Zacatecas no tiene los índices que se veían en otros años en un periodo vacacional”, apuntó.

Noemí Luna apuntó que la realidad del estado es que todo va mal y se ha lastimado desde los derechos humanos más esenciales, como los salarios dignos al magisterio, jubilados, y maltrato a los trabajadores de los medios de comuni­cación siendo lo peros del caso que se lastima en todos sentidos.

“Lamento que David siga viviendo en ‘Monrelandia’ porque él solo es el que vive en ese lugar, el resto de los zacate­canos estamos sufriendo, todos sufrimos las consecuencias de un mal gobierno. Ya transcurrieron dos años, ya no es la curva del aprendizaje, es la indolencia de un gobierno que no quiere ver la realidad”, aseveró.

La legisladora señaló que el gobierno estatal intenta ser una réplica del gobier­no federal, sin embargo, el presidente de la República aún tiene niveles de legi­timidad que lo avalan, lo que no sucede en el caso de David Monreal.

“La realidad es que estamos mal a nivel federal y a nivel local, la diferencia, rei­tero, es que en lo local es una insolencia porque David cree que está bien, se pa­sea subestimando la inteligencia de los zacatecanos”, finalizó.