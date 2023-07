Mi Jardín de Flores

¡Malditos, Gozan de Impunidad!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Que el gobernador esté en los últimos lugares significa que su administración ha sido desastrosa, él se comprometió a dar resultados en seguridad y no concibo que haga declaraciones públicas donde dice que el estado se está encaminando a la paz cuando todos los días hay sucesos donde hay muertos, desaparecidos y los índices se han agravado a niveles que dan escalofríos’: Noemí Berenice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 28 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Zacatecas, un Enorme Cementerio al Aire Libre

YA LOS Malos Organizados hicieron de Zacatecas un cementerio al aire libre, todos los días arrancan vidas y arrojan los cuer­pos de sus víctimas en nuestro sangriento territorio.

-¡MALDITOS! -dice doña Petra-, hacen lo que se les pega la gana, porque gozan de impunidad-.

-ES OBVIO que tienen licencia para matar, por eso nunca los detienen infraganti -agrega don Roberto-; hoy mismo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica otro tiradero de cadáveres.

“EL PRIMER cuerpo lo aventaron a un lado de la carretera estatal que va de Guada­lupe a Sauceda de la Borda; antes, al hombre lo privaron de su libertad, lo torturaron y lo asesinaron a balazos.

“SU CADÁVER fue encontrado a eso de las 6:30 de la mañana por gente del lugar y Servicios Periciales lo trasladó al Semefo, en el que permanecerá algún tiempo y, en caso de que no lo reclamen sus familiares, será enterrado en la fosa común.

“HORAS más tarde, alrededor de las 9:00 de la mañana, vecinos de la comuni­dad de San José del Carmen, en un camino de terracería que conduce a la cabecera municipal de Trancoso, hallaron otros dos cuerpos, éstos en estado de descomposi­ción que, horas después, previo reporte al Sistema de Emergencia 911, elementos de Servicios Periciales fueron a levantar para después de abrir la Carpeta de Investigación, trasladarlos al Semefo.

“OBVIAMENTE, en ninguno de los dos hechos mortales que cobraron tres víctimas mortales hubo detenidos”.

En Fresnillo, Protestan Contra Autoridades por Desapariciones

CON IMÁGENES de sus familiares desaparecidos, fresnilleses protestaron por el valemadrismo de David Monreal, gobernador de Zacatecas; Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado; y Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, al grito de “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“COMO SE sigue demostrando todos los días, la violencia y la inseguridad en Zacatecas continúa y las autoridades siguen perdiendo batallas ante al narco, aunque este ‘desgobierno’ no lo quiera aceptar, pero es evidente”.

-PERO NO es solamente la violencia y la inseguridad, don Roberto, sino que los indi­cadores de desarrollo son muy bajos, de los peores del país, por eso la señorita diputada federa, Noemí Berenice Luna Anaya, ‘le apena, como zacatecana, que don David siga calificado como el peor mandatario del país.

‘QUE EL gobernador -continuó la diputada federa- esté en los últimos lu­gares, significa que su administración ha sido desastrosa, él se comprometió a dar resultados en seguridad y no concibo que haga declaraciones públicas donde dice que el estado se está encaminando a la paz cuando todos los días hay sucesos donde hay muertos, desaparecidos y los índices se han agravado a niveles que dan escalo­fríos. No concibo que diga que hay certeza de inversión cuando la realidad es que la estructura carretera está para llorar y genera que no haya caminos para que los negocios puedan abrirse, el turismo en Zacatecas no tiene los índices que se veían en otros años en un periodo vacacional.

‘LAMENTO -continuó la señorita Noemí Berenice- que David siga viviendo en Mon­relandia porque él solo es el que vive en ese lugar, el resto de los zacatecanos estamos sufriendo, todos sufrimos las consecuencias de un mal gobierno. Ya transcurrieron dos años, ya no es la curva del aprendizaje, es la indolencia de un gobierno que no quiere ver la realidad.

‘Y LA realidad -finaliza la legisladora- es que estamos mal a nivel federal y a nivel local, la diferencia, reitero, es que en lo local es una insolencia porque David cree que está bien, se pasea subestimando la inteligencia de los zacatecanos’.

“Y NI modo de desmentirla cuando hoy mismo publicamos el gráfico del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), que con información oficial del INEGI, revela que en el mes de junio el gobierno de don David ocupó el tercer lugar de desocupación con 0.78 puntos porcentuales.

“OTRO joven, analista político, de nombre Ricardo Arteaga Anaya, también dice ‘lamentar que David Monreal siga perdiendo credibilidad, y que la percep­ción de inseguridad de la ciudadanía siga igual’.

No me Explico por qué se Metió a la Competencia

-EL ‘MONRIS’ sigue sin levantar vuelo, ya superaron la mitad de la contienda y el de Plateros, al que el Santo Niño de Atocha le dejó de hacer milagros, no sólo sigue abajo de la Claudia, Marcelo y Adán Augusto sino del Noroña con apenas 4, 5% de las preferencias: por lo que ya chupó Faros, bueno, para ser franca, chupa Faros desde que traicionó la Cuarta Transformación y apoyó a la oposición en las elecciones del 2018 en la Ciudad de México-.

-SABEMOS, y el propio Ricardo también -toma la palabra don Roberto-, que él es un cartucho quemado: se metió a la contienda para participar en la repesca, en busca de un hueso de buen tamaño en la próxima administración: Ricardo no será candidato de Morena a la Presidencia de Mexico, y apuesto y pago tronchado a quien quiera, porque no llegará: están cuatro por encima de él-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.