David y Saúl Monreal Tienen que Aceptar la Realidad, la Inseguridad es Alta en Zacatecas y Fresnillo: MV

“Pero También en Todo el Estado”, Advierte el Diputado

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Varela Pinedo, comentó a Página 24 Zacatecas que no comparte la opinión del alcalde del municipio de Fresnillo, Saúl y de David Monreal Ávila, con respecto a que las encuestas del INEGI no son confiables ya que al mencionar que las en­cuestas son mentiras, está desmintiendo a los propios fresnillenses y capitalinos y también se puede observar que se presentan diversos hechos de inseguridad en los dos municipios.

“Se tiene que aceptar la realidad en lugar de estar viviendo en una situación irreal o en algo ficticio. No sólo es culpa del actual go­bierno y de los actuales representantes que tenemos sé que es una situación de muchos años pero no podemos estar señalando que son cosas del pasado, hoy en día la situa­ción es latente, es triste y evidentemente es más triste que alguien que representa a un municipio y un estado digan que no es una realidad lo que a final de cuentas es infor­mación de una institución oficial”, apuntó.

Varela Pinedo añadió que el mismo INEGI ha señalado al municipio de Fresnillo como principal productor de chile o de frijol, junto con Sombrerete y otras regiones del estado, y esa también es una realidad, mis­ma que muestra los resultados con mayor percepción de inseguridad al igual que los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

“Hay que decirlo, estos municipios son gobernados por MORENA, esa situación la tenemos que cambiar en el 2024, tenemos que erradicarlo y sin duda es con la partici­pación de la ciudadanía”, comentó.

Miguel Varela añadió que el tener al go­bernador peor calificado es una constante triste y lamentable ya que las cuestiones que continúan sucediendo en el estado de Zacatecas mantienen ahí al gobernador, David Monreal.

“Es lamentable que no se den a conocer los datos reales de manera pública, tengo datos muy directos en mi distrito, situaciones que están sucediendo en Luis Moya con la cues­tión de desapariciones, más de cinco horas de balacera en Tepetongo y así como esos lugares todo el estado de Zacatecas está incendiado. Es triste que gobierno del estado no dé una con­tundencia de los hechos y siga con la misma estrategia de no convocar a varios actores para generar una estrategia de prevención. Solo cuando sucede una situación es cuando hay operativos”, finalizó.