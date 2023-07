Hans Hiram: La UAZ Mantiene Protocolos Para Mantener a Salvo a los Universitarios por la Inseguridad en Carreteras

“También a los Trabajadores de la Universidad”

Por Rubén Palomo Macías

Hans Hiram Pacheco García, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mencionó a Página 24 Zacatecas que los hechos de inseguridad en las carreteras del estado, lamentables y que hace tiempo no habían ocurrido, movilizan a las autoridades de la UAZ para pensar en los estudiantes, docentes y trabajadores que tiene que trasladarse en las carreteras del estado.

“Eso lleva a la universidad, al rector y al esquipo de trabajo buscando prevenir cualquier tipo de incidente que pueda afectar a algún universitario. Las expe­riencias anteriores nos han ayudado para solventar esta situación con un protocolo que tiene dos aspectos fundamentales: el primero de si se llega a dar esa situación en las carreteras, por mínima que parezca, el estudiante podrá conectarse de forma híbrida a las clases. El segundo es que los docentes están sensibles para tomar en cuenta de que si algún alumno no llegó el día de su clase el docente no toma ninguna actitud o represalia en contra del estudiante justificando la falta o la inasistencia sin ningún problema”, señaló.

El secretario académico aseguró que la universidad está atendiendo y previniendo cualquier situación para los universitarios, sin embargo, existe una ventaja de que en la capital y zona conurbada tiene menos riesgo en los traslados de los universitarios y trabajadores de la UAZ.

“Esto no es nuevo en el país, no sola­mente las instituciones educativas como la UAZ sino la población en general tenemos que estar conscientes, tenemos que estar con conocimiento de cómo actuar en di­versas situaciones. Como sucede en urbes donde se dan los sismos, debe haber una cultura de cómo reaccionar a esas situacio­nes, lamentablemente es triste pero eso nos ha enseñado los últimos años en México y los hechos en Zacatecas. Ningún estado es ajeno a esta situación donde la población debe estar con el cuidado y de saber qué hacer en ciertas situaciones lastimosas y eso no excluye a la institución que es la universidad”, finalizó.