Mi Jardín de Flores

El Mentiroso Ricardo Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es lamentable que no se den a conocer los datos reales de manera pública, tengo datos muy directos en mi distrito, situa­ciones que están sucediendo en Luis Moya con la cuestión de desapariciones, más de cinco horas de balacera en Tepetongo y así como esos lugares todo el estado de Zacatecas está incendiado’: Miguel Varela Pinedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 29 de Julio de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Viernes 28, un día Espantoso con Ríos de Sangre

ESTOY viendo en mi Tablet el numero de Víctimas reportadas por delito de homi­cidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federales) del Gobierno de México, de ayer viernes 28 de julio y quedamos en segundo lugar a nivel nacional con seis homicidios dolosos, compartiéndolo con el Estado de Mexico y Guanajuato en donde también se cometieron seis homicidios, mientras que Michoacán lideró el día con 9 homicidios, aunque per cápita ocupamos, desgraciada­mente el horroroso y macabro primer lugar.

-Y NI modo, madre Teresa, que el David diga que son mentiras -interviene doña Pe­tra-, pues son cifras oficiales de las fiscalías estatales y dependencias federales, que hace pública el gobierno de mi ‘cabecita de algodón’, quien también debe de estar de­cepcionado del inepto gobierno del David, como lo estamos todos los zacatecanos-.

-FUE UN día muy cañón -tercia don Roberto-: seis asesinatos; todo comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana cuando a un costado de la carretera federal 45, a la altura del entronque con la comunidad Sauceda de la Borda, narcos arrojaron desde una camioneta en movimiento los cadáveres de dos hombres; pobladores llamaron al 911 y elementos de Servicios Periciales se trasladaron al lugar reportado.

“SEGÚN las investigaciones, las dos víctimas fueron secuestradas, torturadas y después asesinadas a balazos; envolvieron sus cuerpos con plástico transparente y los fueron a tirar a un lado de la carretera federal 45, en terrenos del municipio de Veta Grande.

“PARECÍA que el día terminaría con esos dos asesinatos, pero no fue así, pues a eso de las 10:00 de la noche, unos chavos se encontraban platicando afuera de una casa ubicada en la calle Revolución, colonia Di­visión del Norte, en la cabecera municipal de Guadalupe -hoy por hoy el municipio con más asesinatos en Zacatecas-, cuando llegaron varios narcos en un vehículo y los acribillaron con armas de grueso calibre, de esas llamadas ‘cuernos de chivo’.

“INICIALMENTE habían dicho que eran tres los jóvenes asesinados, pero minu­tos más tarde la cifra aumentó a cuatro, así es que el total de asesinatos de ayer viernes fue de seis: todos jóvenes que regaron nuestra tierra con su sangre.

“Y SÍ, veo que el Informe del Gobierno de México pone a Zacatecas, compartien­do el segundo lugar con Guanajuato y el Estado de Mexico, y que Michoacán ocupó el primer lugar con nueve homicidios, pero me voy a permitir una observación: per cá­pita, ese primer lugar es de Zacatecas, pues tenemos poco más de un millón 600 mil habitantes, mientras que Michoacán tiene alrededor de cinco millones de habitantes”.

-A VER si no se enoja ‘El Patrón”-.

-¿CUÁL Patrón, doña Petra? Nosotros no tenemos Patrón-.

-ASÍ LE dicen al David sus “empleados”-.

-PUES QUE se enoje, nosotros comen­tamos los sucesos en base a Información perfectamente fundamentada-.

YA HUELE A FERIA…

-NO CABE duda de que el David, es muy “marro” para el dinero, veo que ya están anunciando en algunos lados la Feria Nacional de Zacatecas, el Teatro del Pueblo presentará algunos artistas de medio pelo, pero la mayoría de ellos, tan chafas, que ni vale la pena mencionar sus nombres-.

-LO QUE sea de cada quien, pero mucha gente platica que don Benjamín Medrano Quezada sí sabe organizar esos eventos, y lo sabe bien don David, porque lo tuvo en el Patronato y le levantó la Feria de Fresnillo-.

-PUES SÍ, pero el Benjamín se embolsó: 60 millones 100 mil pesos, según la Hum­belina, lo que es una fortuna-.

-¿Y SI Benjamín -dice don Roberto- es un chivo expiatorio, al que David se la cobró por alguna razón sentimental entre ellos?, ya ven que eran muy íntimos y se abrazaban cachondamente hasta en público; no olviden que Ricardo ya hasta nos resultó ‘chupador” y con una voz muy ‘cantadita’-.

-VOLVAMOS al Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de Zacatecas, con esos artis­tas pocos se van a aventurar ir a la capital del estado, a ver si el empresario del Palen­que no resulta igual que el David y le da la estocada a la Feria: deberían de copiarle a la de San Marcos, allá en Aguascalientes sí llevan artistas de talla internacional y hasta gratis, no como la ‘RaTella’ que vendía el boletaje ‘con causa’, ¿la recuerdan?-.

-JAJAJA, la ‘causa’ era la de ella, ¿podrá comer sin remordimientos, sabiendo que mientras se enriquecía, miles de zacatecanos comían -y siguen comiendo- una sola vez al día? Con estos gobiernos, no vamos a salir del hoyo-.

-NO LO podría creer, pero hoy en la mañana tuvo que leer la nota dos veces, para cerciorarme que no había error alguno; en entrevista con un en enmascarado muy famoso, llamado ‘Escorpión Dorado’, don Ricardo Monreal Ávila, declaró que él nun­ca ha dicho que se iría de Morena:

‘UN SECTOR -se quejó don Ricardo-, me imagino que simpatizantes de algún otro aspirante, empezó a difundir hace un años y medio que yo me iba a ir de Morena, que iba a ser opositor, que iba a ser el que iba a encabezar una alianza opositora, en fin, que me iba a ir a un partido de oposición, traicionando a Morena, eso era falso, era simplemente guerra sucia en mi contra. Nunca estuvo en mi mente salirme’.

-ASÍ SON de mentirosos los monreales, comenzando por el ‘Monris’ -dice doña Petra-, nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes publicaron la nota el jueves 10 de noviembre de 2022, ahí el ‘Monris’ presumió que le iba a ganar ‘a la jefa de Gobierno y a los preferidos del poder, pero también que en diciembre decidirá su futuro en Morena con una canción de José Alfredo Jiménez:

‘VAMOS A esperar diciembre; diciembre y sus posadas, porque… ¡diciembre me gustó pa’ que te vayas. Que sea muy cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este…; que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo… que estés arrepentido!…’, cantó.

-YO NO sé por qué mienten como res­piran si sus palabras quedan registradas en su propia voz y escritas con sus propias palabras, ¡pinches mentirosos!-.

-ASÍ también están en video y escritas las promesas del ‘RaTello’, cuando firmó el contrato con Zacatecas y dijo que regresa­ría la paz y la tranquilidad al estado y que, si en tres años no cumplía, se iba, pero el desgraciado no se fue, hasta que terminó su quinquenio y el infeliz salió bien forrado: ¡él y la Cristina robaron a manos llenas!-.

“Y HOY el ‘Monris’ sale a decir que no dijo lo que dijo, infeliz ‘chupador’ tan mentiroso”.

-Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.