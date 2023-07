Alertan Autoridades de Protección Civil por Falla Geológica en el Crestón Chino

Tiene una Separación de 5 Centímetros Podría ser Clausurado: Cortés

Por Nallely de León Montellano

A consecuencia de una falla geológica, el Crestón Chino ubicado en el Cerro de la Bufa podría ser clausurado por seguri­dad de las personas que acuden a visitar el emblemático lugar en vacaciones y de manera cotidiana.

Lo anterior tiene qué ver con los recien­tes micro sismos que se han registrado en la entidad, pues a decir de las autoridades de Protección Civil (PC), las rocas del Crestón Chino tienen una separación de 5 centímetros, lo que pudiera desencadenar en una tragedia.

Así lo dio a conocer Moisés Cortés, coordinador de PC de la capital; asi­mismo, explicó que, desde hace un año, constantemente se están realizando mo­nitoreos por movimiento de tierra tanto en el Crestón Chino como en el Crestón de la Bufa.

“Hemos detectado algunas grietas sobre todo en el Crestón Chino, que son las que más nos preocupan y las que más se están monitoreando porque sí hemos detectado fácilmente unos cinco centímetros de separación”, explicó.

En un sondeo realizado por Página 24 Zacatecas, el señor Octavio Quiroz, quien radica en la Ciudad de México, urgió a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema mencio­nado y así evitar la clausura del mismo.

“Esto es de lo único que tenemos en México, si cierran el lugar ya no habrá, ya no tendremos historia de Zacatecas y el bonito cerro de la bufa, no sería justo”, señaló.

Por su parte, el turista José Canchechi, refirió que la clausura del lugar sería un gran desperdicio y de gran afectación para la entidad, ya que son miles las personas que acuden a visitar el lugar quienes a su vez se quedarían sin acceso a conocer una de las zonas más importantes de Zacatecas.

En este contexto, el coordinador de PC subrayó que algunos senderos del Crestón Chino son utilizados como áreas de esparcimiento y deporte como ciclismo, senderismo, entre otros, por lo que, dijo, se están diseñando algu­nas acciones preventivas en cuanto al deterioro de esa zona, misma que es de gran atractivo para ciudadanos locales y extranjeros.